Steht 2026 bei der Royal Family im Zeichen der Versöhnung? Zumindest hofft angeblich Prinz Harry darauf, dass er König Charles während dessen USA-Reise im Frühjahr sehen kann. Und das an einem ganz besonderen Ort.

Im April reisen König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) in die USA. Wird es dann etwa zu einem Wiedersehen zwischen dem Monarchen und seinem jüngeren Sohn Prinz Harry (41) kommen? Wie "The Sun" berichtet, wünsche sich der abtrünnige Royal-Spross sehnlichst einen Besuch von Papa Charles im kalifornischen Montecito.

König Charles sah seine Enkelkinder zuletzt 2022 Die Zeitung zitiert Freunde des 41-Jährigen mit den Worten: "Harry hat deutlich gemacht, dass er sich sehr freuen würde, wenn sein Vater ihn und die Familie besuchen käme. Er weiß, dass es zwischen ihnen angespannt ist, aber er hat mehrmals die Hoffnung geäußert, dass sein Vater eine Beziehung zu seinen Enkelkindern haben kann." König Charles traf Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) zuletzt im Juni 2022, als sie im Rahmen der Feierlichkeiten zum Platinjubiläum von Königin Elizabeth II. (1926-2022) Großbritannien besuchten. Kann er seine Enkelkinder etwa in einigen Wochen im Anwesen in Montecito wieder in die Arme schließen?

Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan (44) hatten sich 2020 aus der königlichen Familie zurückgezogen und waren in die USA gezogen, der Heimat der ehemaligen Schauspielerin. In Interviews, ihrer Netflix-Doku "Harry & Meghan" sowie in Harrys Autobiografie, erhoben sie danach diverse Anschuldigungen gegen die königliche Familie. Im Sommer gab es einen ersten Hoffnungsschimmer, es könne wieder zu einer Versöhnung von Vater und Sohn kommen. Damals trafen sich in London Vertreter beider Parteien zu einem Gespräch. Im September kam es dann tatsächlich zu einer persönlichen Begegnung von Harry und Charles, der ersten seit 19 Monaten. Der König empfing seinen jüngeren Sohn zu einem privaten Tee im Clarence House.

Eine offizielle Bestätigung für ein mögliches Treffen in Montecito gibt es bislang nicht. Laut "The Sun" erklärte ein Sprecher des Prinzen: "Wir kommentieren keine privaten Gespräche zwischen Vater und Sohn." Der Buckingham-Palast habe eine Stellungnahme abgelehnt.

Wohl kein Treffen mit Prinz William im Sommer

König Charles wird im April mit seiner Ehefrau in die USA fliegen, um Präsident Donald Trump (79) in Washington, D.C. anlässlich des 250. Jahrestages der US-amerikanischen Unabhängigkeit zu treffen. Es wäre das erste Mal seit dem "Megxit" 2020, dass Charles die USA besucht. Thronfolger Prinz William (43) soll dann im Sommer zur Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada folgen. Er war zuletzt 2023 in New York, um seinen Earthshot Prize zu verleihen, mied dabei aber jeden Kontakt zu Harry. Das Verhältnis der Brüder gilt als zutiefst zerrüttet, weshalb Beobachter nicht an ein baldiges Treffen glauben.