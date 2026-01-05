Steht 2026 bei der Royal Family im Zeichen der Versöhnung? Zumindest hofft angeblich Prinz Harry darauf, dass er König Charles während dessen USA-Reise im Frühjahr sehen kann. Und das an einem ganz besonderen Ort.
Im April reisen König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) in die USA. Wird es dann etwa zu einem Wiedersehen zwischen dem Monarchen und seinem jüngeren Sohn Prinz Harry (41) kommen? Wie "The Sun" berichtet, wünsche sich der abtrünnige Royal-Spross sehnlichst einen Besuch von Papa Charles im kalifornischen Montecito.