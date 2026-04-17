Laut französischem Magazin: Babyglück mit 44? Natalie Portman soll wieder schwanger sein

Neun Jahre nach der Geburt ihres jüngsten Kindes soll Natalie Portman laut französischen Medien erneut schwanger sein. Demnach erwartet die 44-jährige Schauspielerin ihr drittes Kind. Als Vater wird ihr neuer Partner genannt.

Natalie Portman (44) soll wieder schwanger sein: Wie das französische Magazin "Voici" berichtet, erwartet die Oscarpreisträgerin mit 44 Jahren ihr drittes Kind. Laut dem Bericht befindet sich die Schauspielerin bereits fast im fünften Monat. Dem Magazin sollen zudem Fotos vorliegen, die den "Black Swan"-Star mit Babybauch zeigen.

Wer ist Natalie Portmans neuer Partner? Vater des Kindes ist demnach der Musikproduzent Tanguy Destable. Der Franzose, der unter dem Künstlernamen Tepr bekannt ist, arbeitete in der Vergangenheit unter anderem mit David Guetta, Martin Solveig und Calvin Harris zusammen. Portman und Destable sollen seit dem Frühjahr 2025 ein Paar sein.

2024 hatte sich Natalie Portman von ihrem langjährigen Ehemann, dem französischen Tänzer und Choreografen Benjamin Millepied, getrennt. Danach war über eine Rückkehr Portmans in die USA spekuliert worden. Mit Millepied hat die Schauspielerin die beiden Kinder Aleph (14) und Amalia (9).

Tanguy Destable bringt laut "Voici" ebenfalls zwei Kinder aus einer vorherigen Partnerschaft mit in die Beziehung: Er ist Vater von zwei Söhnen, deren Mutter die Schauspielerin Louise Bourgoin ist.