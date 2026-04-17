Laut französischem Magazin: Babyglück mit 44? Natalie Portman soll wieder schwanger sein

Neun Jahre nach der Geburt ihres jüngsten Kindes soll Natalie Portman laut französischen Medien erneut schwanger sein. Demnach erwartet die 44-jährige Schauspielerin ihr drittes Kind. Als Vater wird ihr neuer Partner genannt.
Natalie Portman (44) soll wieder schwanger sein: Wie das französische Magazin "Voici" berichtet, erwartet die Oscarpreisträgerin mit 44 Jahren ihr drittes Kind. Laut dem Bericht befindet sich die Schauspielerin bereits fast im fünften Monat. Dem Magazin sollen zudem Fotos vorliegen, die den "Black Swan"-Star mit Babybauch zeigen.