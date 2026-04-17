Laut einer Umfrage in Großbritannien: Queen Elizabeth II. ist noch immer das beliebteste Mitglied der Royals

Eine neue Umfrage zeigt: Die verstorbene Queen Elizabeth II. bleibt das beliebteste Mitglied der Königsfamilie. König Charles III. schafft es dagegen nicht einmal in die Top 5. Harry und Meghan finden sich weit abgeschlagen auf den hinteren Plätzen wieder - gemeinsam mit Andrew Mountbatten-Windsor.

Queen Elizabeth II. (1926-2022) ist auch nach ihrem Tod noch immer das beliebteste Mitglied der britischen Königsfamilie. Die im September 2022 im Alter von 96 Jahren verstorbene Monarchin erreicht bei 81 Prozent der Briten hohe Zustimmungswerte und liegt damit vor allen noch lebenden Mitgliedern der Royal Family.

Das zeigt eine neue YouGov-Umfrage im Vorfeld ihres 100. Geburtstags am 21. April, wie unter anderem die "Daily Mail" berichtet. Demnach sind 84 Prozent der Befragten der Ansicht, dass Elizabeth II. als Königin gute Arbeit geleistet hat. Ihr Vermächtnis wirkt damit für viele Briten bis heute fort. Auch die Monarchie insgesamt kann weiterhin auf Rückhalt bauen: 64 Prozent sprechen sich für ihren Erhalt aus.

Auf Platz zwei der Beliebtheitsskala folgt mit Prinzessin Diana (1961-1997) ein weiteres bereits verstorbenes Mitglied der Königsfamilie. 77 Prozent der Briten haben laut Umfrage eine positive Meinung von Lady Di. Dahinter reihen sich ihr ältester Sohn Prinz William (43) auf Platz drei, seine Frau Prinzessin Kate (44) auf Platz vier und Williams Tante Prinzessin Anne (75) auf Platz fünf ein.

Charles schafft es nicht in Top 5

König Charles III. (77) erreicht auf der Beliebtheitsskala 60 Prozent und schafft es damit nicht in die Top 5 des Rankings. Wenig überraschend steht auf dem letzten Platz Andrew Mountbatten-Windsor (66) - er erhielt nur 3 Prozent positive Bewertungen.

Prinz Harry (41) landet mit 30 Prozent nur auf dem drittletzten Platz. Noch schlechter schneidet seine Frau Herzogin Meghan (44) ab: Mit 20 Prozent belegt sie direkt vor Andrew den vorletzten Rang.