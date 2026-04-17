Laut einer Umfrage in Großbritannien: Queen Elizabeth II. ist noch immer das beliebteste Mitglied der Royals

Eine neue Umfrage zeigt: Die verstorbene Queen Elizabeth II. bleibt das beliebteste Mitglied der Königsfamilie. König Charles III. schafft es dagegen nicht einmal in die Top 5. Harry und Meghan finden sich weit abgeschlagen auf den hinteren Plätzen wieder - gemeinsam mit Andrew Mountbatten-Windsor.
Queen Elizabeth II. (1926-2022) ist auch nach ihrem Tod noch immer das beliebteste Mitglied der britischen Königsfamilie. Die im September 2022 im Alter von 96 Jahren verstorbene Monarchin erreicht bei 81 Prozent der Briten hohe Zustimmungswerte und liegt damit vor allen noch lebenden Mitgliedern der Royal Family.