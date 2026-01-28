Laut Ehefrau Emma Heming-Willis: Bruce Willis ist sich seiner Demenz offenbar nicht bewusst

Bruce Willis leidet an frontotemporaler Demenz. Wie seine Ehefrau nun enthüllte, hat der Hollywoodstar seine Diagnose nie wirklich begriffen. Das Gehirn sei nicht mehr in der Lage, die eigene Erkrankung zu erkennen. Trotzdem bestehe weiterhin eine Verbindung zur Familie.
Emma Heming-Willis (47) hat neue Einblicke in den Alltag ihres Ehemanns Bruce Willis (70) gegeben, der seit einigen Jahren an frontotemporaler Demenz erkrankt ist. Im Podcast "The Unexpected Journey" enthüllte sie, dass der "Stirb Langsam"-Star sich seiner schweren Diagnose offenbar selbst gar nicht bewusst ist - ein Umstand, für den seine Ehefrau heute dankbar ist.