Laut Berichten: Tennislegende Björn Borg an Prostatakrebs erkrankt

Der fünfmalige Wimbledon-Sieger Björn Borg ist an Prostatakrebs erkrankt. Dies enthüllt Borg laut Medienberichten erstmals in seiner Autobiografie, die in den kommenden Wochen im Handel erscheint.

Die Tennisikone Björn Borg (69) hat Prostatakrebs. Die erschütternde Neuigkeit enthüllt der ehemalige Weltranglistenerste der schwedischen Boulevardzeitung "Aftonbladet" zufolge in seiner Autobiografie "Heartbeats: A Memoir", die am 18. September im Handel erscheint. Wie das Blatt schreibt, ist die Information nun vor Veröffentlichung publik geworden, da es in der Buchbeschreibung von Amazon Italien heiße, die Tennis-Ikone kämpfe derzeit gegen den Krebs.

Weitere Details zu Björn Borgs Krebserkrankung in seiner Biografie "Heartbeats" Die Krankheit des schwedischen Tennisstars wurde laut des schwedischen Boulevardblatts "Expressen" auch von einer Person aus dem Umfeld des Verlags, der Borgs Memoiren veröffentlicht, bestätigt. "Heartbeats: A Memoir" werde unter großer Geheimhaltung veröffentlicht und demnach vorab nicht Rezensenten zur Verfügung gestellt. Auch Interviews gibt der Tennisstar und Autor im Zusammenhang mit der Veröffentlichung nur äußerst spärlich.

Borg gehörte zu den erfolgreichsten Tennisspielern der 1970er und frühen 1980er Jahre. Er gewann in seiner aktiven Zeit allein sechsmal die French Open, triumphierte auch fünfmal in Folge in Wimbledon und errang insgesamt elf Grand-Slam-Titel.

Zuletzt mit Boris Becker auf Ibiza

Seine Rivalitäten mit Jimmy Connors (73) und John McEnroe (66) sind unvergessen und trugen wesentlich zur Popularitätssteigerung des Tennissports in aller Welt bei. Das Wimbledon-Finale des Jahres 1980, das Borg in fünf Sätzen gewann, gilt als eines der besten Tennismatches aller Zeiten. Borg beendete seine Karriere erstmalig im Jahr 1981 im Alter von nur 25 Jahren und kehrte 1991 kurzfristig auf den Platz zurück.

Zuletzt wurde der Star unter anderem dabei gesichtet, wie er auf Ibiza gemeinsam mit der deutschen Tennislegende Boris Becker (57) und dessen schwangerer Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro einen Strand besuchte. "Schöne Tage mit Freunden, die wie Familie sind", schrieb Becker zu der gemeinsamen Aufnahme.

Seine Autobiografie "Heartbeats: A Memoir" verfasste Borg gemeinsam mit seiner dritten Ehefrau Patricia Östfeld. Das Paar gab sich im Jahr 2002 das Jawort. Das Buch wird in Schweden, den USA, Großbritannien, Australien, Neuseeland, Spanien, Lateinamerika, den Niederlanden und Italien erscheinen.