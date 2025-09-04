Laut Berichten: Tennislegende Björn Borg an Prostatakrebs erkrankt

Der fünfmalige Wimbledon-Sieger Björn Borg ist an Prostatakrebs erkrankt. Dies enthüllt Borg laut Medienberichten erstmals in seiner Autobiografie, die in den kommenden Wochen im Handel erscheint.
Die Tennisikone Björn Borg (69) hat Prostatakrebs. Die erschütternde Neuigkeit enthüllt der ehemalige Weltranglistenerste der schwedischen Boulevardzeitung "Aftonbladet" zufolge in seiner Autobiografie "Heartbeats: A Memoir", die am 18. September im Handel erscheint. Wie das Blatt schreibt, ist die Information nun vor Veröffentlichung publik geworden, da es in der Buchbeschreibung von Amazon Italien heiße, die Tennis-Ikone kämpfe derzeit gegen den Krebs.