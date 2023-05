1 Auerhahn Heini, bekannt unter Förstern und Jägern am Feldberg, ist von Festbesuchern erschlagen worden. Eine Federprobe soll letzte Gewissheit geben, dass der am Samstag getötete Vogel der seit Jahren beobachtete und auffällig balztolle Auerhahn ist. Foto: Wolf Hockenjos

Zwei betrunkene Wanderer fühlen sich bedroht und töten einen der letzten Auerhähne am Feldberg. Einer von ihnen hat nach eigenen Angaben einen Jagdschein und hätte besser wissen müssen, was in solch einer Situation das richtige Verhalten ist.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Feldberg - An Hochsitzen stolzierte er provokant vorbei. Wenn Mountainbiker ihn nervten, stellte er drohend sein Schwanzgefieder auf. Und für die Hennen am Feldberg war er der Star: Auerhahn Heini. Höchstens sieben Jahre alt ist der Vogel geworden. Am Samstag haben ihn zwei angetrunkene Festbesucher mit einer Flasche erschlagen, sie hatten sich bedroht gefühlt. Das ist tragisch, denn Heini war einer der letzten seiner Art. Nur ein Dutzend Auerhähne leben am Feldberg. Im gesamten Schwarzwald hat sich in sechs Jahren der Bestand mehr als halbiert – von rund 300 auf momentan gerade noch 135, vielerorts sind die geschützten Vögel ganz verschwunden.