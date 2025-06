Laura Wontorra: Work-Life-Balance ist größte Baustelle

1 Im Juli nicht erreichbar: Laura Wontorra. Foto: imago/BREUEL-BILD / BREUEL-BILD/ABBFOTO

Sportmoderatorin Laura Wontorra kämpft mit dem Spagat zwischen Beruf und Privatleben. Nach der intensiven Bundesliga-Saison stehen bereits die nächsten TV-Formate an. Doch im Juli möchte sie richtig abschalten.











Laura Wontorra (36) lebt im permanenten Turbomodus. Die Moderatorin hat in einem Interview mit der "Welt" ehrlich zugegeben, was viele Menschen kennen: "Ich würde sagen, die größte Baustelle in meinem Leben ist die Work-Life-Balance." Nach einer intensiven Bundesliga-Saison und der Icon-League stehen bereits die nächsten RTL-Formate auf dem Programm - diesmal abseits des Sports mit "Ninja Warrior" und "Grill den Henssler".