1 Muss Liebe schön sein ... Laura Müller und der Wendler. Foto: dpa/Revierfoto

Laura Müller und Michael Wendler schweben aktuell auf Wolke Sieben. Um ihrem Freund ihre Liebe zu beweisen, kaufte Laura kurzerhand ein neues Auto. Das Video macht im Netz Furore.

Stuttgart - Am Wendler führt im Netz zurzeit kein Weg vorbei: Seine Ex-Frau Claudia Norberg ist im Dschungelcamp und quält sich mit Insekten herum, auf Twitter kursiert ein Bild von seinem Genital und Wendlers Freundin Laura Müller hat in der jüngsten Ausgabe des Playboy die Hüllen fallen lassen.

Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten, anerkennend muss man aber festhalten, dass Wendler und sein Liebchen sehr überzeugend wirken. Und wenn Liebe nicht nur durch den Magen, sondern auch übers Bankkonto geht, hat Laura jetzt einen ultimativen Liebesbeweis angetreten: Sie hat ihm ein Auto gekauft, dass er sich schon lange gewünscht hat – einen standesgemäßen Pickup. Und weil Geschenke unter vier Augen nur halb so schön sind, hat Laura die Übergabe auch gleich auf Video festgehalten und bei Instagram geteilt.

In dem Clip sieht man Laura, wie sie den Wendler mit einem Trick nach draußen lockt („Schatz, Schatz, bitte bitte helf mir Schatz. Schatz, ich weiß nicht, was ich machen soll, Schatz!“) und die darauf folgende Reaktion des Wendlers („Schatz! Schatz, nicht dein Ernst! Schatz, was ist das?“). Bei so viel Trash-TV-verdächtigen „Schatz“ in wenigen Minuten Videoclip überschlägt sich das Netz mit Reaktionen.

Dieser User hält den Clip für hitverdächtig:

Dieser Nutzer hält alle anderen einfach nur für neidisch:

Andere User haben eine Vermutung, woher Laura wohl die Kohle hatte:

Dieser User hatte zur Bezahlung einen anderen Einfall:

So oder so: Den Wendler dürfte es freuen, denn er hat mit seiner Laura seinen Hauptpreis gewonnen.