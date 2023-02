1 Moderatorin Laura Papendick erwartet ihr erstes Kind. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Moderatorin Laura Papendick freut sich auf ihr erstes Kind. Im Sommer wird die 34-Jährige Mutter, wie sie nun verkündete. Auch der Vater des Babys ist prominent.















Link kopiert



Sportmoderatorin Laura Papendick (34) ist schwanger. Das teilte der Sender RTL nun mit. Die 34-Jährige erwartet demnach im Sommer ihr erstes Kind. "Ich freue mich sehr darauf und bin schon jetzt gespannt, was die Zukunft an neuen Abenteuern für uns als Familie bereithält", wird Laura Papendick in einer Mitteilung zitiert.

Die Journalistin gehört seit 2021 zu den Gesichtern im Sport-Team von RTL Deutschland. Laura Papendick moderiert unter anderem die Live-Übertragungen der UEFA Europa League (auch bei RTL+) sowie der UEFA Europa Conference League bei RTL und NITRO. Darüber hinaus präsentiert sie Motorsport-Highlights, wie das traditionsreiche 24-Stunden-Rennen von Le Mans bei NITRO, und ist auch bei Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei RTL als Moderatorin im Einsatz.

"Wenn aus Liebe Leben wird"

Auch auf Instagram feiert Papendick ihre Schwangerschaft. Zu einem kurzen Clip, in dem sie mit ihrem Partner Alexander Hindersmann (34) und einem Ultraschallbild zu sehen ist, schreibt sie: "Wenn aus Liebe Leben wird. Die Vorfreude ist riesig..." Im Sommer 2022 machten die beiden ihre Beziehung offiziell, damals feierten sie ihren Jahrestag.

"Wahnsinn, wie schnell dieses Jahr vergangen ist. Ein Jahr voller Erlebnisse, die uns zusammengeschweißt haben. Die uns wachsen lassen haben, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich bin stolz auf dich, auf uns als Team. Danke, dass du mir zeigst, was Liebe bedeuten kann", schrieb der ehemalige "Bachelorette"-Kandidat im August auf Instagram. Dazu teilte er mehrere Schnappschüsse von sich und seiner Freundin.