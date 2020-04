1 Laura Müller und Michael Wendler wollen noch 2020 heiraten. Foto: imago images/Revierfoto

Laura Müller und Michael Wendler sind verlobt und planen ihre Hochzeit noch für dieses Jahr. Doch wie steht die Braut zum Thema Ehevertrag?

Seit wenigen Tagen sind Schlagersänger Michael Wendler (47, "Egal") und die derzeitige "Let's Dance"-Kandidatin Laura Müller (19) verlobt. Über den romantischen Antrag über den Dächern von Köln schwärmt die Braut im Interview mit RTL: "Ich habe ihn mir wunderschön gewünscht und wurde überrascht, dass er wirklich noch schöner war als ich ihn mir tatsächlich vorgestellt habe." Es sei "das Schönste", ihr "Magic Moment". Doch weitere Fragen sind offen.

"Das steht schon mal fest"

Die Hochzeit des Paares soll noch 2020 stattfinden und von TV-Kameras begleitet werden. Daher schweigt die zukünftige Braut darüber, wie sie nach der Hochzeit heißen werde. Das wird wohl erst in einer offenbar geplanten Doku aufgelöst: "Ich kann nicht alles vorwegnehmen. Da krieg' ich Ärger", erzählt Müller. Feststeht, Wendler ist ein Künstlername. Ihr zukünftiger Mann trägt aktuell den Nachnamen Norberg, wie seine Ex Claudia. Sein Geburtsname lautet Skowronek. Auch eine Möglichkeit: Der Wendler nimmt ihren Nachnamen, Müller, an.

Bei einer anderen Thematik hat Laura Müller aber eine klare Ansage parat: "Es wird keinen Ehevertrag geben. Das steht schon mal fest."