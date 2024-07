Laura Maria Rypa: Pietro Lombardis Verlobte liegt im Krankenhaus

Pietro Lombardis (32) hochschwangere Verlobte Laura Maria Rypa ist im Krankenhaus. In ihren Instagram-Storys schreibt sie ihren Followern: "Wie ihr wisst, geht es mir nicht so gut. Ich bin tatsächlich seit gestern im Krankenhaus und war einfach zu erschöpft, mich zu melden." Sie fügte hinzu: "Leider sind einige Komplikationen aufgetreten, es ist derselbe Fall wie bei Leano." Der erste gemeinsame Sohn von Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi kam im Januar 2023 sechs Wochen zu früh auf die Welt.

Wie lange muss sie im Krankenhaus bleiben?

Nun sagt Laura Maria Rypa weiter über ihren Klinikaufenthalt, das Risiko, dass der Kleine vor der 34. Schwangerschaftswoche komme, sei einfach zu hoch, "deswegen muss ich hier bleiben, Medikamente nehmen und bekomme die Lungenreife verabreicht". Es sei nämlich so, erklärt die werdende Mutter, dass die Lungen vor der 34. Woche noch nicht ausgereift sind. Man möchte kein Risiko eingehen und es sei wie bei Leano notwendig.

Wie lange sie noch im Krankenhaus bleiben müsse, sei noch unklar, sagt sie: "Es kam alles auch so unerwartet, die Schwangerschaft verlief die ganze Zeit problemlos und war sehr schön bis jetzt." In einer weiteren Instagram-Story schreibt sie, das Wichtigste sei für sie die Gesundheit und sie sei "unglaublich froh und dankbar", dass ihr Partner Pietro Lombardi und ihre Familie "so eine große Unterstützung sind".

Risiko für erneute Frühgeburt

Schon vor wenigen Tagen hatte sie in den sozialen Medien mitgeteilt, dass es dem Baby gut gehe, "allerdings habe ich bereits jetzt eine Trichterbildung, was so nicht sein sollte. Was das genau bedeutet? Das Risiko einer erneuten Frühgeburt ist da".

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi kamen 2020 zusammen. 2022 verlobten sie sich. Mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (31) hat Pietro Lombardi den gemeinsamen Sohn Alessio (8).