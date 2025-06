Laura Hofmann ist schwanger: Moderatorin zeigt ihren Babybauch

Im März machte Laura Hofmann (31) öffentlich, dass sie und ihr Ehemann Jonas Hofmann (32) ein Kind erwarten. Rund drei Monate später zeigt sie nun stolz ihren Babybauch. Die Sportmoderatorin und der DFB-Profi blicken auf schwere Zeiten zurück: 2023 erlitt Laura eine Fehlgeburt.

Sie umfasst ihren Babybauch, er schaut lächelnd hin

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 31-Jährige ein strahlendes Bild des Paares. Darauf sitzen beide im Partnerlook nebeneinander vor einer Wand: Sie tragen lässige Jeans und weiße Oberteile. Die Bluse der Moderatorin ist am Bauch aufgeknöpft. Jonas Hofmann blickt glücklich auf den Bauchbauch seiner Frau, den sie mit beiden Armen umschließt. Dazu stellte sie den kurzen, aber vielsagenden Kommentar: "Unsere Reise...", versehen mit einem roten Herz.

Anfang März bemerkten Zuschauer während eines Interviews eine körperliche Veränderung bei Laura Hofmann. Auf die zahlreichen Kommentare zu ihrem Gewicht verriet sie ihr süßes Geheimnis: "Es geht heute sehr viel um meinen Bauchumfang, ich wollte nur ganz kurz sagen: Ja, ich esse auch gerne bei McDonald's, aber das ist nicht der einzige Grund, warum mein Bauch aktuell so groß ist. Dabei belassen wir es jetzt auch, euren Teil könnt ihr euch denken."

Seit 2021 ein Paar

Fußballstar Jonas Hofmann, der bei Bayer 04 Leverkusen kickt, und die Sportmoderatorin hatten sich im Sommer 2024 bei einer Traumhochzeit auf Mallorca das Jawort gegeben. In einer Finca in Binissalem heiraten sie vor rund 70 Gästen. Für den Sportler ist es bereits die zweite Ehe, 2021 trennte er sich von seiner ersten Frau. Im selben Jahr machte er die Beziehung zu Laura öffentlich. Im November 2022 gaben die beiden ihre Verlobung bekannt, standesamtlich heirateten sie bereits 2023. In dem Jahr musste das Paar auch die Trauer um ihr ungeborenes Kind verarbeiten. Umso größer dürfte nun die Freude über die erneute Schwangerschaft sein.