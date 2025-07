Laura, du bleibst: Tod von Laura Dahlmeier: Die Sportwelt nimmt Abschied

Die Nachricht von Laura Dahlmeiers (1993-2025) Tod erschüttert die Sportwelt. Die ehemalige Biathletin war am Montag von einem Steinschlag im Karakorum-Gebirge erfasst worden. Heute teilte ihr Management dem ZDF mit, dass sie bei dem Bergunfall starb. Sie wurde nur 31 Jahre alt. In den sozialen Netzwerken trauern Wegbegleiter, Fans - und auch ihre Familie.

"Wir nehmen Abschied von einem großartigen Menschen. Laura hat mit ihrer herzlichen und geradlinigen Art unser Leben und das Leben vieler bereichert", hieß es in einem Beitrag auf Instagram. "Sie hat uns vorgelebt, dass es sich lohnt für die eigenen Träume und Ziele einzustehen und sich dabei immer treu zu bleiben. Wir sind von Herzen dankbar, liebe Laura, dass wir an deinem Leben teilhaben durften. Unsere gemeinsamen Erinnerungen geben uns Kraft und Mut unseren Weg weiterzugehen."

Magdalena Neuner, Miriam und Felix Neureuther trauern

Ehemalige Weggefährten Dahlmeiers erinnerten ebenfalls an sie. Biathlon-Ikone Magdalena Neuner (38) meldete sich mit einem gemeinsamen Selfie auf Instagram zu Wort. Über das Bild legte sie einen Schwarz-Weiß-Filter, dazu ergänzte sie ein schwarzes Herz.

Ex-Biathletin Miriam Neureuther (35) teilte ein Foto, auf dem sie und Dahlmeier auf einem Berg zu sehen sind. Sie könne nicht in Worte fassen, wie schockiert sie ihr Tod zurücklasse, erklärte Neureuther in einer Nachricht. "Vom Vogelbaby im Kindergarten über unsere Skiclub-Garmisch-Zeit und dann all die gemeinsamen Jahre in unserem Sport, Biathlon. Diese Erinnerungen werde ich für immer in meinem Herzen tragen!", schilderte sie ihren gemeinsamen Werdegang. Sie würdigte Dahlmeier als "eine außergewöhnliche Sportlerin", doch besonders als Mensch hinterlasse sie eine Lücke. Sie werde "nie vergessen" werden, fügte Neureuther an.

Ihr Ehemann Felix Neureuther (41) zeigte sich in seiner Instagram-Story "fassungslos und tief traurig". Der ehemalige Skirennläufer ergänzte zu dem Schwarz-Weiß-Foto von Dahlmeier: "Ruhe in Frieden liebe Laura".

Weitere Biathletinnen verabschieden sich

Franziska Hildebrand (38) bekundete ebenfalls in ihrer Instagram-Story ihre Anteilnahme. "In Gedanken bei dir", schrieb sie zu einem Schnappschuss, begleitet von gefalteten Händen. Das Bild zeigt die Ex-Biathletin, wie sie Dahlmeier nach einem Erfolg umarmt. Franziska Preuß (31) teilte einige gemeinsame Momente in ihrer Story: Fotos zeigen sie auf einem Berg, am Meer und in gewohnter Biathlon-Montur. Ex-Biathletin Luise Kummer (32) kommentierte ein Foto ihrer verstorbenen Teamkollegin mit einem schwarzen Herz und einer weißen Taube.

Die ehemalige Skilangläuferin und Biathletin Evi Sachenbacher-Stehle (44) schrieb zu zwei Teamfotos: "Und plötzlich schweigt die Welt für einen Moment. Laura, du bleibst. In Herzen, Erinnerungen, Gedanken." Dahlmeiers Familie sprach sie ihr Mitgefühl aus.

Kristina Vogel und Felix Loch würdigen die Biathletin

Neben den Biathlon-Stars zeigten auch Athleten anderer Sportarten ihre Anteilnahme. Die ehemalige Radsportlerin Kristina Vogel (34) erklärte in ihrer Instagram-Story, sie sei sprachlos. "Ich hoffe, dass sie nicht leiden musste und jetzt im Himmel friedlich über ihre Family und Freunde wacht!", schrieb sie weiter.

Rennrodler Felix Loch (36) bezeichnete Dahlmeier als "echtes Vorbild - für uns Athletinnen und Athleten und für den ganzen deutschen Wintersport" und würdigte sie für ihre entschlossene und bescheidene Art. "Du warst immer echt, bescheiden, herzlich und voll dabei. Danke, Laura, für deinen Weg, dein Vorbild und deine Spuren, die du hinterlassen hast - im Schnee und in unseren Herzen. Ruhe in Frieden!", beendete er seine Instagram-Nachricht.

Der Deutsche Skiverband und die Abteilung Verbandskommunikation des Deutschen Olympischen Sportbundes gedachten der Biathletin ebenfalls auf Social Media. Bundeskanzler Friedrich Merz (69), Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69) und der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder (58) trauerten auch öffentlich um Dahlmeier.