Laura Dahlmeier - warum RTL sie aus der TV-Show schneidet

Vor ihrem Tod nahm Laura Dahlmeier an der Aufzeichnung von "Drei gegen Einen" teil. Nun steht bei RTL die Ausstrahlung der Spielshow an. Der Sender schnitt die Szenen mit der verstorbenen Sportlerin heraus - und widmet ihr die Sendung.

Vor ihrem Tod bei einem Bergunfall am 28. Juli war Laura Dahlmeier (1993-2025) zu Gast bei der Aufzeichnung von "Drei gegen Einen - Die Show der Champions". Die Biathletin trat in ihrer Sportart gegen Tim Mälzer (54), Jens "Knossi" Knossalla (39) und Jan Köppen (42) an. Nun steht am 27. September bei RTL die Ausstrahlung der Episode auf dem Plan. Die Szenen mit Laura Dahlmeier werden aus Respekt allerdings nicht gezeigt.

Die Sendung, die bereits jetzt bei RTL+ zu sehen ist, beginnt mit einer Texteinblendung über einem Schwarz-Weiß-Bild von Laura Dahlmeier. Im Hintergrund ertönt Pianomusik.

"Aus Rücksicht und Respekt" gegenüber Laura Dahlmeier

"Die folgende Ausgabe von 'Drei gegen Einen' wurde im Frühjahr 2025 aufgezeichnet", ist zu lesen. "In unserer Show durften wir Laura Dahlmeier als außergewöhnliche Persönlichkeit erleben, die das Publikum mit ihrer Leidenschaft und Freude begeistert hat", heißt es weiter.

"Aus Rücksicht und Respekt verzichten wir darauf, die Challenge mit Laura Dahlmeier auszustrahlen", teilen die Verantwortlichen mit. Die Macher "widmen diese Sendung Laura Dahlmeier und ihrer Familie und sprechen unser tiefes Mitgefühl und unsere Anteilnahme aus".

Jan Köppen statt Elton

Danach beginnt "Drei gegen Einen" wie gewohnt - zumindest fast. Denn Jan Köppen ersetzt Elton (54), der in den ersten vier Folgen mit Knossi und Mälzer ein Trio bildete. Den Wechsel verschweigt RTL ebenfalls nicht. Scherzhaft wird erwähnt, dass Elton nach den vergangenen Niederlagen raus sei.

Köppen, Mälzer und Knossi treten am 27. September unter anderem gegen die Fechterin Anne Kleibrink (33), Flipper-Meisterin Amy Ziegenhagen (20) und das Darts-Wunderkind Jayden Walker (12) an. Moderiert wird die Show von Laura Wontorra (36).

Laura Dahlmeier verunglückte im Juli tödlich bei einer Bergtour im Karakorum-Gebirge in Pakistan. Sie wurde auf etwa 5.700 Metern Höhe von einem Steinschlag getroffen. Die zweifache Olympiasiegerin wurde 31 Jahre alt.