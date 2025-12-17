Laura Dahlmeier würde sagen: „Geh raus zum Klettern, Papa!“

Es ist das erste Weihnachtsfest ohne Laura Dahlmeier. In einem bewegenden Interview spricht der Vater der im Juli tödlich verunglückten Ex-Biathletin über den Verlust. Seine Tochter liege nun in den Bergen unter Steinen begraben - dort, "wo sie glücklich war und sich frei fühlte".
Ende Juli ist die frühere Biathletin Laura Dahlmeier (1993-2025) beim Bergsteigen in Pakistan verunglückt. Ihr Tod hat die Deutschen in diesem Jahr berührt wie kein anderer. In einem Interview mit "Sport Bild" schildert ihr Vater Andreas Dahlmeier (58) nun weitere Details zu den tragischen Ereignissen am Laila Peak und spricht darüber, wie die Familie mit dem Verlust umzugehen versucht.