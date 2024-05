Laupp in Filderstadt-Bonlanden

1 Tochter Denise und Mutter Helga Laupp werden die Kundschaft vermissen. Foto: C. Holowiecki

Das Juweliergeschäft Laupp in Bonlanden schließt. Der Familienbetrieb besteht im 50. Jahr. Was steckt hinter der Geschäftsaufgabe?











Link kopiert



Bereits Mitte April waren die Vitrinen nahezu leer. Ketten, Ohrringe, Uhren und anderer Schmuck waren darin sichtbar luftig ausgelegt. Selbst die Deko stand mittlerweile zum Verkauf. Das Juweliergeschäft Laupp an der Marktstraße in Bonlanden schließt. Der Ausverkauf läuft. Rote Plakate mit dicken Prozentzeichen im Schaufenster signalisieren, dass es Rabatte gibt. Am 31. Mai wird der letzte Verkaufstag sein. Dann endet eine Ära auf der Filderebene. „Es gibt viele wässrige Augen“, sagt Helga Laupp. „Auf beiden Seiten“, schiebt sie nach.