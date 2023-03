1 Die Polizei erschien mit einem Großaufgebot bei dem Senior. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Vogl

Weil er tags zuvor von seinem Balkon aus Kinder laut beschimpft und mit einer Waffe bedroht haben soll, statteten Polizisten einem Senior aus Lauingen einen Besuch ab. Als dieser die Tür nicht öffnete, stürmten die Beamten die Wohnung. Die Einzelheiten.









Spezialkräfte der Polizei haben bei einem Großeinsatz in Lauingen die Wohnung eines schwerhörigen Rentners gestürmt. Auslöser des Einsatzes in der schwäbischen Kleinstadt war eine Alarmmeldung aus der Nachbarschaft, der zufolge der 80-Jährige am Vorabend von seinem Balkon aus spielende Kinder vor dem Wohnhaus laut beschimpft und mit einer Schusswaffe bedroht hatte. Das teilte die Polizeiinspektion Dillingen am Donnerstag mit.

Die Beamten schickten zahlreiche Streifen zu dem Haus im Landkreis Dillingen an der Donau und forderten Spezialkräfte an. Der Rentner reagierte demnach nicht auf mehrfache Versuche, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Schließlich brachen die Beamten am späten Abend die Wohnungstür auf und nahmen den Mann fest. Eine Schusswaffe fanden die Polizisten bei der Durchsuchung der Wohnung nicht. Es stellte sich heraus, dass der 80-Jährige stark schwerhörig war und die Anweisungen der Polizei nicht verstanden hatte. Die Polizei ließ ihn laut Mitteilung zur weiteren Begutachtung in ein Krankenhaus bringen. Gegen den Mann werde nun wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten ermittelt.