Einige Haushalte in Lauffen am Neckar blieben am Donnerstagmorgen ohne Strom.

Am Donnerstagmorgen blieb wegen eines Stromausfalls für einige Haushalte in Laufen am Neckar im Kreis Heilbronn das Licht aus.











Am Donnerstagmorgen ist es in Teilen von Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) zu einem Stromausfall gekommen. Wie eine Sprecherin der ZEAG Energie AG in Heilbronn mitteilte, waren gegen 6:55 Uhr insgesamt neun Ortsnetzstationen betroffen, darunter drei Kundenstationen.