Lauffen am Neckar: Mysteriöser Todesfall - Polizei sucht Zeugen

Nach dem Tod einer 56-Jährigen prüft die Polizei, ob ein Unfall in einer Bahnunterführung die Ursache war. Passanten, die der Frau geholfen haben, werden dringend gesucht.

Nach dem Tod einer Frau sucht die Polizei nach Passanten, die der 56-Jährigen nach einem Sturz geholfen haben sollen. Zudem prüfen die Ermittler laut einer Mitteilung, ob der Tod mit einem Unfall in Lauffen am Neckar (Landkreis Heilbronn) zusammenhängt. Einen Tag später hätten Angehörige die 56-Jährige leblos in ihrer Wohnung gefunden.

Am Dienstag soll sie zwischen 10.20 und 10.40 Uhr in einer Bahnunterführung im Bereich der Raiffeisenstraße angefahren worden und gestürzt sein. Das Auto sei weitergefahren, die Frau nach bisherigen Erkenntnissen weitergegangen. Als sie später erneut gestürzt sei, sollen ihr zwei bislang unbekannte Passanten geholfen und sie bis zu ihrer Zieladresse in der Körnerstraße begleitet haben. „Dort berichtete sie von dem Vorfall, soll aber vehement die Verständigung eines Rettungsdienstes oder der Polizei abgelehnt haben.“

Polizei bittet Bevölkerung um Unterstützung

Die Frau sei dann mit einem Taxi nach Hause gefahren. „Da ein kausaler Zusammenhang zwischen dem möglichen Unfall und dem Versterben der 56-Jährigen derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Unterstützung“, teilte das Präsidium mit.

Die Ermittler suchen insbesondere nach den beiden Passanten, die der 56-Jährigen geholfen haben, sowie weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 entgegen.