Lauffen am Neckar: Mysteriöser Todesfall - Polizei sucht Zeugen

Nach dem Tod einer 56-Jährigen prüft die Polizei, ob ein Unfall in einer Bahnunterführung die Ursache war. Passanten, die der Frau geholfen haben, werden dringend gesucht.
Nach dem Tod einer Frau sucht die Polizei nach Passanten, die der 56-Jährigen nach einem Sturz geholfen haben sollen. Zudem prüfen die Ermittler laut einer Mitteilung, ob der Tod mit einem Unfall in Lauffen am Neckar (Landkreis Heilbronn) zusammenhängt. Einen Tag später hätten Angehörige die 56-Jährige leblos in ihrer Wohnung gefunden.