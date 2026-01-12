Laufenburg: Fahrgast zeigt Zugbegleiterin Pornos statt Ticket

1 Die Polizei äußert sich zu dem Vorfall (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa/Lino Mirgeler

Statt eines Zugtickets hält ein Fahrgast obszöne Videos auf seinem Handy bereit. Die Bundespolizei schreitet ein.











Ein Fahrgast in einer Regionalbahn hat der Zugbegleiterin bei einer Kontrolle pornografische Videos anstelle seiner Fahrkarte gezeigt. Zu dem Vorfall kam es am späten Freitagabend zwischen Laufenburg (Landkreis Waldshut) und Waldshut-Tiengen, wie die Polizei mitteilte. Als die Zugbegleiterin die Fahrkarte des 42-Jährigen sehen wollte, hat er demnach stattdessen auf seinem Handy Sexfilme vorgezeigt.