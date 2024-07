1 Ein Mann hat das Eis aus dem Eisautomaten an Kinder verteilt (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Ein 21-jähriger Mann bricht einen Eis-Automaten auf und verteilt die kühle Süßigkeit an Kinder. Was steckt hinter der kuriosen Aktion?











In Laudenbach (Rhein-Neckar-Kreis) hat ein junger Mann einen Eis-Automaten aufgebrochen, sich selbst bedient und die kühle Süßigkeit an vorbeilaufende Schulkinder verteilt. Die kuriose Aktion des 21-Jährigen wurde von der Polizei beendet. Ein Passant hatte das Geschehen am frühen Donnerstagmorgen vor Schulbeginn gemeldet.