Laudatio von George Clooney: Cate Blanchett in San Sebastián geehrt

Leinwand-Ikone Cate Blanchett (55) ist beim Filmfestival von San Sebastián mit dem renommierten Donostia-Award ausgezeichnet worden. Die Laudatio auf die Australierin, die in vier Karrierejahrzehnten bislang unter anderem zwei Oscars gewinnen konnte, hielt am Samstagabend (21. September) Hollywoodstar George Clooney (63), wie "The Hollywood Reporter" berichtet. Demnach rührte der 63-Jährige seine Kollegin mit warmen Worten sogar ein wenig zu Tränen.

"Ich hatte das Glück, bei dir Regie zu führen und mit dir zu schauspielern, und du gibst allen um dich herum immer das Gefühl, glücklich zu sein, dass wir die Chance haben, mit jemandem zu arbeiten, der so begabt und freundlich ist, und ich bin stolz darauf, dich eine Freundin zu nennen", sagte der per Video zugeschaltete Clooney, woraufhin die sichtlich gerührte Blanchett "verdammter George" ausrief, und sich ihre Wimperntusche wegwischte.

Ein sichtlich gut aufgelegter Clooney erklärte weiter, dass er wünschte, vor Ort zu sein, doch er würde sich in Venedig aufhalten, gerade Alkohol trinken und keine Hose tragen. Vor Ort in San Sebastián nahm Blanchett dann ihren Donostia-Preis aus den Händen von Oscarpreisträger Alfonso Cuarón (62) entgegen, der bei der Blanchetts Miniserie "Disclaimer" Regie führte, die am 11. Oktober auch in Deutschland bei Apple TV+ starten wird.

Auch Pedro Almodóvar und Javier Bardem mit Donostia-Preis geehrt

Die profilierte Blanchett ist bekanntermaßen gleichermaßen im Blockbuster- wie Arthouse-Kino zu Hause. Ihre Fans feiern sie für Auftritte in populären Werken wie Peter Jacksons (62) legendärer "Herr der Ringe"-Trilogie oder dem Marvel-Werk "Thor: Tag der Entscheidung". Doch auch in anspruchsvollen Arbeiten wie etwa "Carol" oder "Tár" brilliert sie regelmäßig. Für letzten Auftritt erhielt sie ihre bislang letzte Oscar-Nominierung.

Mit dem Donostia-Award werden in diesem Jahr in San Sebastián gleich drei Filmschaffende geehrt. Neben Blanchett auch die spanische Regie-Legende Pedro Almodóvar (74). Sein Landsmann Javier Bardem (55) erhielt den Preis bereits im vergangenen Jahr, holte sich die Auszeichnung aufgrund des Schauspielstreiks in den USA aber erst am 20. September in Begleitung seiner Ehefrau Penélope Cruz (50) ab.