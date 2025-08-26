Laudatio bei Preisverleihung: Jürgen Klopp rührt seinen Kumpel Boris Becker zu Tränen

Jürgen Klopp und Boris Becker verbindet eine tiefe Freundschaft. Das bewiesen "Kloppo" und "Bobbele" nun mit einem innigen Moment bei einer Preisverleihung.
Gute Freunde kann niemand trennen - das bewiesen nun zwei Schwergewichte ihres Fachs. Boris Becker (57) bekam am Montagabend in Hamburg den "Legende"-Award der "Sport Bild" verliehen und war im Beisein seiner schwangeren Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) angereist. Als Laudator fungierte Beckers guter Freund Jürgen "Kloppo" Klopp (58), der mit seinen Worten doch glatt für feuchte Augen beim einstigen Tennisprofi sorgte.