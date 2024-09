Lauchheim im Ostalbkreis: Unfall auf B29 - Schwer verletzte Frau ist Mutter des gestorbenen 10-Jährigen

Nahe Lauchheim stoßen am Donnerstag auf der B29 ein Lkw und ein Auto zusammen. Im Wagen stirbt ein Junge, eine Frau wird schwer verletzt. Nun werden weitere Details bekannt.

Nach dem Unfall auf der Bundesstraße 29 bei Lauchheim (Ostalbkreis) mit einem Toten und zwei Verletzten ist klar: Bei der 41-jährigen schwer verletzten Frau handelt es sich um die Mutter des tödlich verletzten Zehnjährigen. Das teilte die Polizei mit. Zu ihrem Gesundheitszustand machte ein Polizeisprecher keine Angaben. Die Unfallursache sei nach wie vor unklar.

Am Donnerstag war der Sattelzug eines 68 Jahre alten Fahrers in einer langgezogenen Linkskurve mit dem entgegenkommenden Auto der 41-Jährigen zusammengestoßen, wie es von der Polizei hieß. Die Fahrzeuge hätten die Leitplanken durchbrochen, der Zehnjährige sei auf dem Beifahrersitz des Autos eingeklemmt worden. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Die schwer verletzte 41-Jährige und der leicht verletzte 68-Jährige kamen dem Sprecher zufolge per Rettungswagen in Krankenhäuser. Die B29 war nach dem Unfall über Stunden voll gesperrt.