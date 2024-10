Laub und Grünschnitt im Rems-Murr-Kreis: Wohin mit Laub und Gartenabfällen? Hier finden Sie Tipps

1 Im Herbst kommt die Biotonne schon mal an ihre Grenzen. Foto: Patricia Sigerist

Wer Blätter und Äste nicht in seiner Biotonne unterkriegt, kann sie zu Grüngutsammelstellen bringen oder muss spezielle Säcke kaufen. Zweimal im Jahr gibt es eine kostenlos Abholung größerer Mengen.











Der Herbst ist da – und bringt neben seiner Farbenpracht vor allem viel Laub und Gartenabfälle mit sich. Doch wohin damit? Die Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM) bietet Bürgerinnen und Bürgern ein Serviceangebot für die richtige Entsorgung, je nach individuellem Bedarf. Grundsätzlich gilt: Kleine Mengen von Laub und Grünschnitt gehören in die Biotonne. Auch wenn im Herbst eine größere Menge davon anfällt, endet von Oktober an der wöchentliche Leerungsrhythmus der Biotonne, teilt die AWRM mit. Wenn diese voll ist, können für Mehrmengen Bioabfallsäcke verwendet werden. Die braunen Kraftpapiersäcke gibt es bei allen Verkaufsstellen im Rems-Murr-Kreis zum Preis von 2,80 Euro. Die Säcke haben ein Volumen von 90 Litern und können zur Abholung neben den Biotonnen bereitgestellt werden. Eine Übersicht der Verkaufsstellen findet man auf der Seite www.awrm.de sowie in der AWRM-Abfall-App oder in der Broschüre AWRM-Kompakt.