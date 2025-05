Nach mehrjähriger Abwesenheit kehrt einer der größten Musikstars unserer Zeit nach Deutschland zurück: Bad Bunny (31) hat angekündigt, dass er am 20. Juni 2026 in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf auftreten wird. Das Konzert ist Teil seiner "Debí tirar más fotos"-Welttournee.

Der Auftritt in Düsseldorf wird das erste Konzert des Latin-Rappers hierzulande seit 2019. Allerdings bleibt es auch bei diesem einen Termin in Deutschland. Der Vorverkauf für die erwartungsgemäß begehrten Tickets startet am 8. Mai.

23 Konzerte rund um den Globus

Die "Debí tirar más fotos"-Tour zum gleichnamigen Album umfasst insgesamt 23 Konzerte und startet am 21. November 2025 in Santo Domingo, Dominikanische Republik. Von dort aus führt sie den Künstler durch verschiedene Länder in Süd- und Mittelamerika, weiter nach Australien und Japan, bevor er schließlich in Europa mehrere Auftritte absolviert. Zu den Spielstätten gehören neben Düsseldorf auch Barcelona, Lissabon, London, Paris und Warschau. Das letzte Konzert der Tour ist für den 22. Juli 2026 in Brüssel geplant.

Benito Antonio Martínez Ocasio, wie Bad Bunny mit bürgerlichem Namen heißt, gilt als einer der einflussreichsten Künstler der Gegenwart. Keine Musik wird aktuell weltweit so viel gestreamt wie seine - und auch sonst bricht der spanischsprachige Musiker regelmäßig Rekorde. Anfang des Jahres erschien sein sechstes Studioalbum, das modernen Reggaeton mit traditionellen Musikstilen aus seiner Heimat Puerto Rico verbindet. Der kommerzielle Erfolg des Albums spricht für sich: Es stieg direkt auf Platz 1 der Billboard 200 Charts ein, gleichzeitig waren alle 17 neuen Songs in den Billboard Hot 100 vertreten.