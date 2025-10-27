Wenn Laternen wieder gebastelt, Lieder geübt und kleine Lichter durch die Straßen getragen werden, beginnt die schönste Zeit des Herbstes. Wo überall in Stuttgart und der Region Laternenumzüge stattfinden, gibt es hier nachzulesen.

Am 11. November wird traditionell Sankt Martin gefeiert – zur Erinnerung an den römischen Soldaten, der einst seinen Mantel mit einem frierenden Bettler teilte. Sein selbstloses Handeln gilt bis heute als Symbol für Nächstenliebe und Mitgefühl. Der Brauch der Laternenumzüge, wie wir sie heute kennen, hat sich aus den früheren Martinsfeuern entwickelt: Statt eines großen Feuers tragen Kinder heute viele kleine Lichter durch die Straßen. Wo dieses warme Licht in Stuttgart und der Region besonders schön strahlt, zeigt die folgende Übersicht.

Laternenumzug durchs Heusteigviertel Hoch zu Ross zieht Sankt Martin auf seinem Pferd durch die Gassen des Heusteigviertels, dicht gefolgt von einem bunten Lichtermeer aus Laternen und Fackeln. Von der Marienschule aus windet sich der Zug durch das Viertel bis zum Mozartplatz, wo die Brassarmonie Stuttgart mit festlichen Klängen für musikalische Unterhaltung sorgt. Dort wird’s feurig: Der Zirkusdirektor des Circus Circuli schluckt und spuckt Flammen, während sich die Besucher bei Kinderpunsch und Glühwein wärmen. Ganz nach alter Tradition werden hier dann statt Mäntel Brezeln geteilt.

Wann: 5. November 2025, 18 Uhr

Wo: Marienschule, Römerstraße 16, 70180 Stuttgart

Großer Laternenumzug, Mercedes-Benz Museum

Ein wahres Lichtermeer zieht am 10. November durch den NeckarPark: Vom Mercedes-Benz Museum aus starten unzählige kleine und große Laternenläufer, um gemeinsam in die MHP Arena einzuziehen. Mit von der Partie sind auch Maskottchen Fritzle, Carlotta und Luftikus. Stadionsprecher und Moderator Holger Laser führt durch das Programm und begleitet das gemeinsame Singen. Um eine verbindliche Anmeldung wird gebeten.

Wann: 10. November 2025, 17 Uhr

Wo: Mercedes-Benz Museum, Mercedesstraße 100, 70372 Stuttgart

40. Lampionumzug Untertürkheim

Ein funkelnder Zug aus Lichtern zieht durch Untertürkheim, wenn der Bürgerverein zum traditionellen Lampionumzug lädt. Fackelträger der Jugendfeuerwehr und Musiker des Musikvereins sorgen für festliche Stimmung. Der leuchtende Abschluss des Abends: das kleine, aber beeindruckende Feuerwerk auf dem Spielplatz im Alten Friedhof. Mit dem Ausschank von kostenlosem Fruchtpunsch für alle Teilnehmer wird es einem dabei nicht nur warm ums Herz.

Wann: 6. November 2025, 18 Uhr

Wo: Fußgängerzone Widdersteinstraße an der Treppe zum Storchenmarkt

Echterdinger Lampionumzug

Vor dem Rathaus versammeln sich Groß und Klein, wenn der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr mit ihren Instrumenten den Lampionumzug eröffnet. Bunte Laternen ziehen durch die Straßen und lassen Echterdingen in warmem Herbstglanz erstrahlen.

Wann: 1. November 2025, 17 Uhr

Wo: Rathaus Leinfelden-Echterdingen, Marktplatz 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Lichterfest des Abenteuerspielplatz Fellbach

Ab 17.15 Uhr setzt sich am Festplatz in Schmiden ein leuchtender Zug in Bewegung: Der gemeinsame Laternenlauf eröffnet das anschließende ABI-Lichterfest. Währenddessen warten wärmendes Lagerfeuer, Leckereien, Tombola und die beliebte Nachtfahrt der Parkbahn Schmiden.

Wann: 8. November 2025, 17.15 Uhr

Wo: Abenteuerspielplatz Fellbach e. V., Nurmiweg 4, 70736 Fellbach

Laternenumzug zu St. Martin in Zuffenhausen

Auf dem Zehnthof beginnt der Abend mit dem traditionellen Martinsspiel, bevor sich der Laternenzug mit St. Martin an der Spitze in Bewegung setzt. Im Schein der Lichter geht es zum Kirchhof, wo das wärmende Feuer den Abschluss bildet. Für das leibliche Wohl mit Leckereien sorgen die Ministranten.

Wann: 11. November 2025, 17 Uhr

Wo: Zehntscheuer Zuffenhausen, Zehnthof 1, 70435 Stuttgart

St. Martinsumzug im Klingenbachpark

Wenn St. Martin hoch zu Ross durch die Straßen von Stuttgart-Ost reitet, ist das Staunen groß – das Pferd ist der strahlende Mittelpunkt der festlichen Martinsfeier. Nach der traditionellen Martinsgeschichte zieht der Laternenumzug durch die Abenddämmerung. Beim anschließenden Punschtrinken klingt der Abend gemütlich aus.

Wann: 11. November 2025, 18 Uhr

Wo: Klingenbachpark, Am Klingenbach 19, 70188 Stuttgart

Sandmännchen mit Laternenumzug Backnang

Viele Lichter ziehen durch Backnang, wenn die Stadt gemeinsam mit dem Städtischen Blasorchester und der Freiwilligen Feuerwehr zum traditionellen Laternenumzug lädt. Begleitet von Musik und Fackelschein erklingen unterwegs fröhliche Laternenlieder, die die Stadt in festliche Stimmung tauchen. Am Ziel wartet das Sandmännchen mit einer Gute-Nacht-Geschichte auf die kleinen Lichterträger.

Wann: 2. November 2025, 17.30 Uhr

Wo: Obstmarkt, 71522 Backnang

Großer Laternenumzug durch Heilbronn

Der große Laternenumzug in Heilbronn bietet in der Innenstadt am Bollwerksturm ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie. Ab 14.30 Uhr beginnt die Lampionausgabe an die Kinder, die keine eigene Laterne mitbringen – gleichzeitig öffnen die Essens- und Getränkestände mit süßen und herzhaften Köstlichkeiten. Für ausreichend Unterhaltung sorgen die Clownin Betty und die Tanzgruppe Skydance. Der Laternenlauf selbst startet um 19 Uhr mit zwei Streckenvarianten – eine kürzere und eine längere Route – und führt unter dem Kerzen- und Fackelschein durch die Stadt.

Wann: 7. November 2025, ab 14.30 Uhr

Wo: Platz am Bollwerksturm, 74072 Heilbronn