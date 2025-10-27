Wenn Laternen wieder gebastelt, Lieder geübt und kleine Lichter durch die Straßen getragen werden, beginnt die schönste Zeit des Herbstes. Wo überall in Stuttgart und der Region Laternenumzüge stattfinden, gibt es hier nachzulesen.
Am 11. November wird traditionell Sankt Martin gefeiert – zur Erinnerung an den römischen Soldaten, der einst seinen Mantel mit einem frierenden Bettler teilte. Sein selbstloses Handeln gilt bis heute als Symbol für Nächstenliebe und Mitgefühl. Der Brauch der Laternenumzüge, wie wir sie heute kennen, hat sich aus den früheren Martinsfeuern entwickelt: Statt eines großen Feuers tragen Kinder heute viele kleine Lichter durch die Straßen. Wo dieses warme Licht in Stuttgart und der Region besonders schön strahlt, zeigt die folgende Übersicht.