Lateinlehrer Klaus Hägele: „Ich erwarte schon einen gewissen Fleiß“

1 Der Lateinlehrer Klaus Hägele Foto: Wolfgang Albers

Latein ist eine tote Sprache? Nicht, solange man sie am Leben erhält: Klaus Hägele unterrichtet dieses Fach seit 57 Jahren – zurzeit in Endersbach.











Link kopiert



Die Hälfte der Klasse hat sich krankgemeldet. Und so sitzt Maja – sie ist die andere Hälfte der Klasse – alleine ihrem Lehrer gegenüber. Und versucht, den Wörtern an der Tafel einen Sinn zu geben: Iudex iuvenes interrogat. Wer befragt da wen? Der Richter die jungen Männer? Oder umgekehrt? Da hilft es nur, die Formen zu analysieren, einzutauchen in die Grammatik, in Subjekt und Prädikat, in Nominativ und Akkusativ. Einzutauchen in die lateinische Sprache.