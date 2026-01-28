Nun steht fest, wann Stephen Colbert ein letztes Mal durch seine "Late Show" führen wird. Am 21. Mai endet die traditionsreiche Sendung - und der Moderator spricht bereits offen darüber, wie real sich das bevorstehende Finale für ihn anfühlt.
Die "Late Show" mit Stephen Colbert (61) steuert auf ihr Finale zu: Nun steht das offizielle Datum für die letzte Ausgabe fest. Am 21. Mai 2026 soll die Abschiedssendung ausgestrahlt werden - sechs Monate nachdem CBS das Ende der traditionsreichen Show nach mehr als drei Jahrzehnten angekündigt hatte.