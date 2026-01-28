Nun steht fest, wann Stephen Colbert ein letztes Mal durch seine "Late Show" führen wird. Am 21. Mai endet die traditionsreiche Sendung - und der Moderator spricht bereits offen darüber, wie real sich das bevorstehende Finale für ihn anfühlt.

Die "Late Show" mit Stephen Colbert (61) steuert auf ihr Finale zu: Nun steht das offizielle Datum für die letzte Ausgabe fest. Am 21. Mai 2026 soll die Abschiedssendung ausgestrahlt werden - sechs Monate nachdem CBS das Ende der traditionsreichen Show nach mehr als drei Jahrzehnten angekündigt hatte.

In einem Gespräch mit Kollege Seth Meyers (52) bei dessen "Late Night"-Sendung erklärte der 61-Jährige, wie es ihm mit dem bevorstehenden Abschied wirklich geht. "Es fühlt sich jetzt echt an", gestand Colbert laut "Deadline" dem ehemaligen "Saturday Night Live"-Star. "Ich wusste, dass es real ist, aber jetzt sind nur noch vier Monate übrig."

Was Colbert wirklich am Herzen liegt

Überraschend offen sprach der Talkmaster darüber, was ihm bei seiner Show am meisten bedeutet - und es sind nicht etwa die Einschaltquoten oder der prestigeträchtige Sendeplatz. "Was ich wirklich liebe, sind die Menschen, mit denen ich es mache", erklärte Colbert, der die "Late Show" 2015 von David Letterman (78) übernommen hatte.

Der Moderator machte deutlich, dass Comedy zwar an vielen Orten möglich sei und es keinen Ort wie das legendäre Ed Sullivan Theater gebe - doch letztlich seien es die Kollegen, die zählen. "Das ist es, was mir wirklich wichtig ist. Das werde ich mehr als alles andere vermissen", so Colbert weiter. Zwar werde man gemeinsam etwas Neues auf die Beine stellen, "aber es fühlt sich jetzt echt an. Ich bin nicht begeistert davon".

CBS stellt gesamtes Late-Show-Format ein

Colbert gilt als einer der schärfsten Kritiker von US-Präsident Donald Trump (79). Im Juli 2025 kündigte CBS an, dass Colberts Sendung offiziell 2026 enden wird. In einem Statement hieß es damals: "Wir betrachten Stephen Colbert als unersetzlich und werden das Late-Show-Franchise zu diesem Zeitpunkt einstellen." Der Sender zeigte sich stolz darauf, dass Colbert CBS als seine Heimat bezeichnete. Er und die Sendung würden "im Pantheon der Großen, die das Late-Night-Fernsehen zierten", in Erinnerung bleiben.

Die Absetzung der Show erfolgte inmitten der Übernahme von Paramount durch Skydance. Pikant: Zuvor hatte Colbert den CBS-Mutterkonzern Paramount scharf kritisiert, als dieser einen Rechtsstreit mit Donald Trump beilegte. Der Moderator bezeichnete den Vergleich als "fette Bestechung". Die Fusion zwischen Skydance und Paramount Global wurde einen Monat nach der Bestätigung des Show-Endes abgeschlossen.