Late-Night-Show: Letzte Late-Night-Show mit Stephen Colbert am 21. Mai

New York - Der Satiriker Stephen Colbert wird am 21. Mai zum letzten Mal seine Late-Night-Show beim US-Sender CBS moderieren. "Es fühlt sich jetzt echt an", sagte Colbert bei einem Auftritt in der Sendung seines Late-Night-Kollegen Seth Meyers. "Ich bin nicht begeistert davon." Am meisten werde er die Menschen vermissen, sagte Colbert weiter. "Aber wir werden etwas anderes zusammen machen."