Weil ein Lastwagen Diesel verliert, ist der Wagenburgtunnel in Richtung Stadtmitte am Mittwochnachmittag gesperrt. Die Reinigungsarbeiten können noch eine ganze Weile dauern.

Der Wagenburgtunnel ist derzeit in Richtung Stuttgarter Innenstadt gesperrt, weil ein Lastwagen Diesel verloren hat. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, muss der Bereich nun gereinigt werden. Bis die Spur wieder freigegeben werden kann, wird es „eine Weile dauern“, sagt ein Sprecher um 16 Uhr. Was das genau heißt, kann er nur schätzen: „Ein bis zwei Stunden reichen da wohl nicht“.

Bereits in der Landhausstraße und in der Talstraße habe der Lastwagen gegen 14.30 Uhr Kraftstoff verloren. Die Spur ziehe sich durch den Wagenburgtunnel bis in die Konrad-Adenauer-Straße. Die Polizei ist vor Ort, Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.