Lastwagen-Unfall in Ludwigsburg Eine Verletzte und 25 000 Euro Schaden

Von bin 24. Januar 2018 - 11:49 Uhr

Ein Lastwagen fährt auf ein Auto auf – das ist danach kaputt. Foto: dpa

Ein Lastwagen kann nicht mehr bremsen und fährt in der Friedrichstraße in Ludwigsburg auf einen Wagen auf. Die 17-Jährige Beifahrerin wird verletzt – und das Auto ist vollkommener Schrott.

Ludwigsburg - Eine verletzte Beifahrerin, ein kaputtes Auto und 25 000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstag gegen 11.25 Uhr in der Friedrichstraße in Ludwigsburg. Ein 51 Jahre alter Lasterfahrer fuhr in Richtung Remseck am Neckar hinter einer 60-jährigen VW-Fahrerin und ihrer 17 Jahre alten Beifahrerin her.

Als die Ampel auf Höhe des Erlenwegs auf gelb umsprang, bremste die Frau ihren Wagen bis zum Stillstand ab. Vermutlich aus Unachtsamkeit erkannte dies der Mann im Sattelzug zu spät und fuhr auf. Der VW musste abgeschleppt werden.