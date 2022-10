21 Waldemar Anton und Wataru Endo haben sich bei den Fans bedankt. Foto: IMAGO/Eibner

Der VfB Stuttgart hat es gegen den FC Augsburg am Samstagnachmittag mal wieder so richtig spannend gemacht. Nach einem frühen Gegentor folgte kurze Zeit später der Ausgleich durch Serhou Guirassy – gedreht war die Partie dann erst in der Nachspielzeit, als Waldemar Anton zum Ende einer fulminanten Schlussphase die Fans der Stuttgarter erlöste.

Nun stehen drei Siege im vierten Spiel unter Michael Wimmer auf dem Zettel – und nicht nur die nackten Zahlen stimmen, denn auch bei den VfB-Profis soll der Interimscoach so richtig gut ankommen.

Als Einheit präsentierten sich an diesem sonnigen Samstagnachmittag auch Fans und Spieler. Begonnen mit der großartigen Choreo der Ultras vom Commando Cannstatt vor der Partie bis hin zur beeindruckenden Schlussoffensive der Stuttgarter, bei der sie bedingungslos von den Fans auf den Rängen angepeitscht wurden.

Profis feiern Sieg gegen Augsburg und Stimmung im Stadion im Netz

Und so ist es auch kaum verwunderlich, dass viele VfB-Profis den Fans auch im Internet ihren Dank für die herausragende Stimmung im Stadion aussprachen.

So schreibt der Schütze des Ausgleichs, Serhou Guirassy, in einem Instagram-Post kurz nach der Partie: „Bis zum Ende. Stolz auf die Mannschaft, 3 wichtige Punkte. Danke an die Fans für ihre Unterstützung“.

Und auch Waldemar Anton lobt Mannschaft und Fans in seinem Insta-Post: „Geiles Spiel! Bin sehr stolz auf meine Mannschaft, geile Stimmung“.

Auch der Kapitän zeigt sich hochzufrieden: „Good performance from the team. Thank you for amazing support vfb fans!!“

Der Stuttgarter Flankengott kurz und knackig: „Yes yes yessss #auffuckinggehts“

Chris Führich schreibt auf Instagram: „Bis zum Ende dran geglaubt. Danke für den starken Support“.

Auch Lilian Egloff, der in der 76. Minute für Führich auf den Platz kam, lobte die Fans: „Bis zum Schluss! Danke für euren Support“.

Silas freut sich über die gute Leistung des Teams: „Super match les gars“ („Tolles Spiel, Jungs“.

Naouirou Ahamada schreibt: „Jusqu’à la fin !!“ („Bis zum Ende“)

Seinen ersten Auswärtssieg kann Michael Wimmer als Interimscoach des VfB Stuttgart bereits am kommenden Freitag (20.30 Uhr/Liveticker) einfahren, wenn die Schwaben bei Borussia Mönchengladbach zu Gast sind.

