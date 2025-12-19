Ein Weihnachtsklassiker sorgt für Bewegung an der Chartspitze. Nach Jahren der Dominanz kommt es weltweit – und auch in Deutschland – zu einer überraschenden Wachablösung.

Ein historischer Wechsel an der Spitze der weltweiten Weihnachtscharts: Der Klassiker „Last Christmas“ von Wham! hat Mariah Careys Dauerbrenner „All I Want For Christmas Is You“ von Platz eins der Billboard Global 200 verdrängt. Das teilte das Musikmagazin Billboard Mitte Dezember mit. Seit Einführung der globalen Charts im September 2020 war Careys Song der einzige Weihnachtstitel, der dort jemals die Nummer eins erreicht hatte.

Für Wham! ist es ein besonderer Erfolg. Der 1984 veröffentlichte Titel, geschrieben von George Michael, steht mehr als 40 Jahre nach seinem Erscheinen erstmals an der Spitze der weltweit ausgewerteten Charts. Zuvor hatte „Last Christmas“ Anfang Dezember bereits neue Bestmarken erreicht und war sowohl in den US-amerikanischen Hot 100 als auch in den Holiday 100 bis auf Rang zwei geklettert – jeweils direkt hinter Mariah Carey.

Andrew Ridgeley, Mitglied von Wham!, zeigte sich laut People Magazine erfreut über den Erfolg. „Es ist wunderbar zu sehen, welchen Platz ‚Last Christmas‘ über Generationen hinweg in so vielen Herzen eingenommen hat“, erklärte er. George Michael, der an Weihnachten 2016 im Alter von 53 Jahren starb, wäre darauf „unglaublich stolz“ gewesen.

Auch in Deutschland spiegelt sich der Machtwechsel an der Weihnachtsspitze wider. In den aktuellen deutschen Single-Charts steht „Last Christmas“ von Wham! auf Platz 1, direkt dahinter folgt Mariah Careys „All I Want For Christmas Is You“ auf Rang 2. Die Dominanz der Weihnachtstitel ist dabei besonders deutlich: In den Top 20 stammen fast alle Songs aus dem Weihnachtsrepertoire. Die einzigen Ausnahmen sind „The Fate of Ophelia“ von Taylor Swift auf Platz 3 sowie „Golden“ aus dem Film „K-Pop Demon Hunters“ auf Platz 15.