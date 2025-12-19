Ein Weihnachtsklassiker sorgt für Bewegung an der Chartspitze. Nach Jahren der Dominanz kommt es weltweit – und auch in Deutschland – zu einer überraschenden Wachablösung.
Ein historischer Wechsel an der Spitze der weltweiten Weihnachtscharts: Der Klassiker „Last Christmas“ von Wham! hat Mariah Careys Dauerbrenner „All I Want For Christmas Is You“ von Platz eins der Billboard Global 200 verdrängt. Das teilte das Musikmagazin Billboard Mitte Dezember mit. Seit Einführung der globalen Charts im September 2020 war Careys Song der einzige Weihnachtstitel, der dort jemals die Nummer eins erreicht hatte.