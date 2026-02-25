Lasst uns was Heißes machen: Mitten in Berlin lassen die GNTM-Männer ihre Hüllen fallen

In Folge fünf von "Germany's next Topmodel" steht das erste Fotoshooting der Männer an. Leicht bekleidet im Retro-Look der 50er-Jahre. Auf einem Boot mitten in Berlin zeigen die Kandidaten viel Haut. Beim Catwalk über dem Wasser müssen sie erneut überzeugen. Für vier Männer endet der Model-Traum.
In der fünften Folge von "Germany's next Topmodel" (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) steht das erste Fotoshooting der Männer an. Und das hat es in sich. "Lasst uns erst mal was richtig Heißes machen", freut sich "GNTM"-Chefin Heidi Klum (52). Das Motto: "Leichtbekleidet". In der Model-WG werden die Männer für das Retro-Bademode-Shooting im 50er-Jahre Look gestylt.