Ein Problem, das in vielen Langzeitbeziehungen auftritt: Das körperliche Begehren des Partners ist plötzlich weg. Warum das ausgerechnet häufig dann passiert, wenn die Beziehung gut ist, erklärt unsere Kolumnistin Claudia Elisabeth Huber.









Stuttgart - Viele Langzeitbeziehungen kommen irgendwann an den Punkt, an dem sich mindestens ein Beteiligter solche Fragen stellt: Ich begehre den Partner nicht mehr, wir leben nebeneinander her, warum habe ich eigentlich keinen Bock mehr auf sie oder ihn?