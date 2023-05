1 So reizvoll Analverkehr für manche sein mag, ist die Sexpraktik mit mehr Risiken behaftet, als viele vielleicht denken. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Müller-Stauffenberg/IMAGO/Müller-Stauffenberg

Fantasien von Analverkehr sind weit verbreitet. Wer sie Wirklichkeit werden lassen will, sollte aus Sicherheits- und Hygienegründe einige Dinge unbedingt beachten – welche, erklärt unsere Kolumnistin Claudia Elizabeth Huber.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Für viele Paare ist Analverkehr an spannendes Thema aber auch eins, das im Vorfeld viele Fragen aufwirft: In Hetero-Beziehungen vor allem für die Frau. Angefangen von grundsätzlichen Überlegungen, warum man das überhaupt machen sollte, wenn der Sex ja auch so funktioniert über verschiedene Ängste. Könnte es unangenehm werden? Wenn ich das ein Mal mache, muss ich es dann immer tun?