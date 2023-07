1 Genug Zeit für Sex ist im Lockdown da, aber zu wenig Lust, meint Claudia Huber. (Symbolfoto) Foto: stock.adobe.com/BillionPhotos.com

Viele Paare hätten jetzt eigentlich mehr als genug Zeit und Gelegenheiten, ihr Liebesleben wieder in Schwung zu bringen. Häufig ist aber das Gegenteil der Fall. Unsere Kolumnistin Claudia Huber erklärt, was der Lockdown mit unserer Libido macht.









Stuttgart - Ist der Ofen aus? Viele Paare stellen sich in der Pandemie diese Frage, allen Einschränkungen zum Trotz sah es doch so aus, dass wenigstens das Sexleben in Ermangelung von Alternativen durch die Umstände befeuert werden könnte – und dann beginnt der Lockdown auch noch in der Vorweihnachtszeit.