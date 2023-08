1 Weithin sichtbar: der Laserstrahl zum Trumpf-Jubiläum Foto: dpa/Christoph Schmidt

Das Ditzinger Unternehmen feiert 100. Geburtstag. Dafür hat die Firma mit Unterstützung eine besondere Attraktion konstruiert: Ein Hochleistungsshowlaser schießt rund zehn Kilometer in die Höhe – was nicht unbemerkt bleibt.









Nicht wenige dürften am Montagabend an den Film „Independence Day“ gedacht haben. Außerirdische, nicht eben mit friedlichen Absichten, schießen mit grünen Lasern um sich, es kracht und blitzt an allen Enden. Im Blockbuster von Regisseur Roland Emmerich – übrigens gebürtiger Stuttgarter – sorgen die Aliens weltweit für Elend und Zerstörung. So weit kam es nun allerdings glücklicherweise nicht.