Lasershow in Erhartskirche Waiblingen: Alte Dorfkirche erscheint in neuem Licht

1 Jonas von Stockhausen taucht die Erhartskirche in Waiblingen-Hohenacker am Samstag in ein besonderes Licht. Foto: Gottfried Stoppel

Eine Nebelmaschine und Laserprojektoren in einer Kirche – passt das? Ja, findet der Lichtkünstler Jonas von Stockhausen, und will das am Samstag in Waiblingen-Hohenacker beweisen.











Am Samstag schmeißt Jonas von Stockhausen wieder mal seine Nebelmaschine an. Außerdem hat der in Stuttgart lebende gebürtige Buocher bei seinem Besuch in Waiblingen drei Laserprojektoren, jede Menge Kabel und einige Scheinwerfer im Gepäck. Das klingt nach einem Event in einem angesagten Club – tatsächlich aber findet Stockhausens Auftritt in einer Kirche statt: der evangelischen Erhartskirche in der Waiblinger Ortschaft Hohenacker.