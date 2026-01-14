Halbzeit beim Veganuary: Die ersten zwei Wochen sind geschafft, doch die Januarkälte hat uns fest im Griff. Wenn die Motivation zu schwinden droht, hilft nur eines: richtiges Wohlfühlfood! Hier gibt es drei pflanzliche Rezepte, die von innen wärmen.

Der Januar ist bereits zur Hälfte verstrichen und damit auch die ersten zwei Wochen des Veganuary. Die einen haben vielleicht schon neue Lieblingsprodukte entdeckt, andere erleben vielleicht gerade jetzt, wo die Temperaturen ihren Tiefpunkt erreichen, einen kleinen Motivationshänger. Wenn es draußen ungemütlich grau ist und der Wind eisig um die Häuser weht, sehnt sich unser Körper nach Wärme, Geborgenheit und Energie.

Die Zahlen der deutschen Veganuary-Kampagne sind gerade zur Halbzeit der beste Ansporn, um dranzubleiben. Pro einer Million Teilnehmender, die den gesamten Monat durchziehen, erzielt die Bewegung eine beeindruckende Bilanz: Sagenhafte 6,2 Millionen Liter Wasser werden eingespart, rund 103.840 CO2-Äquivalente werden vermieden und beeindruckende 3,4 Millionen Tiere müssen nicht für unser Essen leiden.

Damit die Motivation auch in der zweiten Hälfte des Aktionsmonats nicht schwindet, gibt es hier drei herzhafte Rezepte, die auch an den kältesten Wintertagen von innen wärmen.

Minzige Hummus-Brokkoli-Suppe

Zutaten für 4 Portionen: 2 EL Olivenöl, 2 Stangen Sellerie (fein geschnitten), 1 Knoblauchzehe (gepresst oder fein gehackt), 400 g Brokkoli (gehackt), 1 l Gemüsebrühe, 1 Handvoll frische Minze (fein gehackt), 2-3 EL Hummus

Zubereitung: Olivenöl in einem Topf bei mittlerer Temperatur erhitzen und den Sellerie 2 bis 3 Minuten leicht anrösten. Knoblauch hinzufügen und unter Rühren eine weitere Minute anbraten.

Brokkoli dazugeben und eine weitere Minute unter Rühren garen.

Mit der Brühe ablöschen, Topf abdecken und die Suppe zum Kochen bringen. 7 bis 8 Minuten köcheln lassen, bis der Brokkoli weich ist.

Anschließend den Topf vom Herd nehmen und die Minze hinzufügen.

Einige Minuten abkühlen lassen und anschließend fein pürieren.

Hummus in die Suppe einrühren und warm servieren.

Lasagne Bolognese - der Klassiker mit Soja-Hack

Zutaten für eine kleine Auflaufform: 80 Sojagranulat, 1/2 Zwiebel (fein gehackt), 1 Knoblauchzehe (fein gehackt), 1/2 Karotte (fein gehackt), etwas Olivenöl, 400 g passierte Tomaten, Salz, Pfeffer, 3-4 Lasagneplatten

Für die Béchamelsauce: 1 EL Margarine, 2 EL Weizenmehl, 250 ml Pflanzenmilch (ungesüßt), Salz, Pfeffer, Muskatnuss, 1 Handvoll veganer Reibekäse

Zubereitung: Sojagranulat in eine Schüssel geben und nach Packungsanweisung einweichen. Anschließend in einem Sieb gut abtropfen lassen und beiseitestellen.

In einer großen Pfanne etwas Olivenöl bei mittlerer Temperatur erhitzen. Zwiebel, Knoblauch und Karotte darin anbraten, bis das Gemüse weich wird.

Die passierten Tomaten hinzufügen und etwa 10 Minuten köcheln lassen, dabei gelegentlich umrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Das abgetropfte Soja-Hack zur Tomatensauce geben und weitere 10 Minuten köcheln lassen. Anschließend vom Herd nehmen.

Für die Béchamelsauce die Margarine bei mittlerer Hitze in einem Topf schmelzen. Mehl einrühren und 1 bis 2 Minuten unter Rühren anschwitzen, bis eine glatte Paste entsteht. Nach und nach Pflanzenmilch hinzufügen. Dabei ständig rühren, damit sich keine Klümpchen bilden - so lange, bis die Sauce andickt. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen.

Den Ofen auf 190 °C vorheizen.

Eine kleine Auflaufform einfetten und mit einer Schicht Lasagneplatten beginnen. Auf die Platten jeweils Bolognese und Béchamelsauce schichten. Mit einer Schicht Béchamel abschließen.

Mit veganem Reibekäse bestreuen und 30 bis 35 Minuten im Ofen backen, bis die Oberfläche goldbraun ist. Vor dem Servieren einige Minuten ruhen lassen.

Herzhafter Linseneintopf

Zutaten für 4 Portionen: 300 g Linsen, 1 Karotte (geschält und klein gewürfelt), 1-2 Kartoffeln (geschält und klein gewürfelt), 1 rote Paprika (klein gewürfelt), 1/1 grüne Paprika, (klein gewürfelt), 1 Stück Zucchini (klein gewürfelt), 2 Knoblauchzehen (fein gehackt), etwas Olivenöl, 1 Lorbeerblatt, 4 EL passierte Tomaten, 1 TL Paprikapulver, Salz und Pfeffer

Zubereitung: Die Linsen mindestens 4 Stunden oder über Nacht in kaltem Wasser einweichen. Anschließend abgießen und beiseitestellen.

In einem großen Topf etwas Olivenöl auf mittlerer Stufe erhitzen. Den Knoblauch darin anbraten, bis er leicht gebräunt ist.

Karotte, Kartoffeln, Paprika und Zucchini dazugeben und unter gelegentlichem Rühren etwa 5 Minuten anbraten.

Die abgetropften Linsen und das Lorbeerblatt hinzufügen und gut vermengen.

Passierte Tomaten und Paprikapulver hinzugeben.

Mit ausreichend Wasser auffüllen, sodass die Linsen mit etwa 3 bis 4 cm Wasser bedeckt sind. Bei niedriger Hitze etwa 30 bis 40 Minuten kochen, bis Linsen und Gemüse weich sind. Dabei gelegentlich umrühren und bei Bedarf Wasser nachgießen.

Mit Salz und Pfeffer abschmecken und servieren.