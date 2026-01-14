Halbzeit beim Veganuary: Die ersten zwei Wochen sind geschafft, doch die Januarkälte hat uns fest im Griff. Wenn die Motivation zu schwinden droht, hilft nur eines: richtiges Wohlfühlfood! Hier gibt es drei pflanzliche Rezepte, die von innen wärmen.
Der Januar ist bereits zur Hälfte verstrichen und damit auch die ersten zwei Wochen des Veganuary. Die einen haben vielleicht schon neue Lieblingsprodukte entdeckt, andere erleben vielleicht gerade jetzt, wo die Temperaturen ihren Tiefpunkt erreichen, einen kleinen Motivationshänger. Wenn es draußen ungemütlich grau ist und der Wind eisig um die Häuser weht, sehnt sich unser Körper nach Wärme, Geborgenheit und Energie.