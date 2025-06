Las-Vegas-Rückkehr nach 32 Jahren: Dolly Parton: Comeback-Konzerte nach 90 Minuten ausverkauft

Die Tickets für Dolly Partons (79) sechs Comeback-Shows in Las Vegas sind restlos ausverkauft. Erst vor wenigen Tagen hatte die Musik-Ikone angekündigt, im Dezember mit "Dolly: Live in Las Vegas" sechs Auftritte im renommierten Colosseum at Caesars Palace zu geben - ihre erste ausgedehnte Residency in der Glücksspielmetropole seit den frühen 1990er-Jahren. Doch der Ticketverkauf endete schon nach kürzester Zeit, wie der Caesars Palace auf X mitteilte.

"Vielen Dank an alle Fans, die sich Tickets für 'Dolly: Live in Las Vegas' bestellt haben. Die Nachfrage überstieg bei weitem die verfügbaren Tickets und es sind derzeit keine weiteren Tickets verfügbar", teilte der Veranstaltungsort auf der Social-Media-Plattform mit. Das Statement wurde etwa 90 Minuten nach dem Verkaufsstart veröffentlicht.

Wie "The Hollywood Reporter" zudem berichtete, sind Tickets nur noch ausschließlich über Drittanbieter-Plattformen im Wiederverkauf erhältlich.

Dolly Parton feiert nach über 30 Jahren Las-Vegas-Comeback

Die vorerst letzte Vegas-Serie der 79-Jährigen liegt bereits viele Jahre zurück: Von 1990 bis 1993 stand Dolly Parton fast 50 Mal im The Mirage auf der Bühne. Zuletzt hat sich die Country-Ikone weitgehend vom Touring zurückgezogen - ihre letzte große Konzertreihe, die "Pure & Simple"-Tour, endete 2016.

Für ihr Comeback plant Parton laut "Variety" nun eine musikalische Reise durch sieben Jahrzehnte ihrer größten Erfolge. Klassiker wie "Jolene", "I Will Always Love You", "9 to 5" und "Coat of Many Colors" sollen demnach auf der Setlist stehen. "Zu sagen, dass ich aufgeregt bin, wäre eine Untertreibung. Ich habe seit Jahren nicht mehr in Vegas gearbeitet und ich habe es immer geliebt, dort zu singen", erklärte die Sängerin laut "USA Today" bei der Ankündigung ihrer Shows. Die sechs exklusiven "Dolly: Live in Las Vegas"-Konzerte finden am 4., 6., 7., 10., 12. und 13. Dezember 2025 im Colosseum at Caesars Palace statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.