Lars Eidinger in der „Bravo“ Schauspieler ist dank Gregor Gysi jetzt Posterboy

Von Anja Wasserbäch 16. Januar 2019 - 17:51 Uhr

Schauspieler Lars Eidinger postet sein Barvo-Poster auf Instagram. Foto: Lars Eidinger/Instagram

Lars Eidinger ist dank Gregor Gysi Posterboy in der aktuellen „Bravo“. Auf Instagram zeigte er das Plakat, das ihn als Hamlet zeigt. Fans haben zuvor basisdemokratisch entschieden, dass sie den Schauspieler abgebildet sehen wollen.

Stuttgart - Macht K-Pop süchtig?“, „Dardan – von der Hochhaus-Siedlung auf die große Bühne“ oder „Wenn ­alles nervt . . . – Wie Ariane Drama wegchillt“: Das sind die Geschichten in der aktuellen „Bravo“ – und es ist völlig okay, wenn Ihnen das alles überhaupt nichts sagt. Muss es ja nicht.

Aber einen kennen wir dann doch: Lars Eidinger, Schauspieler an der Schaubühne Berlin, in Serien wie „Babylon Berlin“ und sympathischer Instagram-Selbstdarsteller mit mehr als 72 000 Followern, ist nun dank dem Linken-Politiker Gregor Gysi als Posterboy in der „Bravo“ gelandet.

Abstimmung auf Twitter

Und das kam so: Eidinger, der selbst Poster von Morten Harket von der Popgruppe A-ha im Teeniezimmer hängen hatte, äußerte seinen Posterwunsch im Gespräch mit Gysi. Der schrieb einen Brief, die „Bravo“-Redaktion meinte, dass dies nicht ganz dem Zielpublikum entspreche, ließ aber auf Twitter abstimmen, ob sich die Leser ein Bild Eidingers im Großformat wünschten.

Jetzt ist der Schauspieler als Hamlet abgebildet. Mit Hamlet-Zitat: „For there is nothing either good or bad, but thinking it makes it so“ („Denn an sich ist nichts weder gut noch böse, das Denken macht es erst dazu“).