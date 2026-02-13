Seit 11. Februar läuft die neue Staffel von "Germany's next Topmodel". Seit 20 Jahren predigt Heidi Klum, dass ein Model auch schauspielern können muss. Und einige ehemalige Nachwuchsmodels haben den Sprung in die Schauspielerei auch tatsächlich geschafft.
Am 11. Februar war es wieder so weit: Eine neue Staffel "Germany's next Topmodel" startete auf ProSieben. Seit 20 Jahren schickt Heidi Klum (52) Frauen - und inzwischen auch Männer - über den Laufsteg. Immer wieder müssen sie dabei auch ihr Schauspieltalent unter Beweis stellen, unter anderem bei Werbespots oder auch mal in einem Sketch mit Otto Waalkes (77). Immerhin muss ein gutes Model ein Gesamtpaket sein, predigt die Chefjurorin.