Seit 11. Februar läuft die neue Staffel von "Germany's next Topmodel". Seit 20 Jahren predigt Heidi Klum, dass ein Model auch schauspielern können muss. Und einige ehemalige Nachwuchsmodels haben den Sprung in die Schauspielerei auch tatsächlich geschafft.

Am 11. Februar war es wieder so weit: Eine neue Staffel "Germany's next Topmodel" startete auf ProSieben. Seit 20 Jahren schickt Heidi Klum (52) Frauen - und inzwischen auch Männer - über den Laufsteg. Immer wieder müssen sie dabei auch ihr Schauspieltalent unter Beweis stellen, unter anderem bei Werbespots oder auch mal in einem Sketch mit Otto Waalkes (77). Immerhin muss ein gutes Model ein Gesamtpaket sein, predigt die Chefjurorin.

Viele der ehemaligen Kandidatinnen zieht es nach der Show dennoch eher ins Reality-TV. Aber einige haben die Casting-Sendung tatsächlich als Sprungbrett für eine ernsthafte Karriere vor der Film- und Fernsehkamera genutzt.

Larissa Marolt

Larissa Marolt (33), die Achte der vierten Staffel, schloss 2013 vier Jahre nach ihrer Show-Teilnahme in New York eine professionelle Schauspielausbildung ab. Schon 2011 war sie in über 100 Folgen der Telenovela "Anna und die Liebe" zu sehen. Es folgten Episodenrollen bei "SOKO München" oder "Alarm für Cobra 11", bevor sie 2017 eine Hauptrolle in der 14. Staffel von "Sturm der Liebe" als Ärztin Alicia Lindbergh übernahm. Von 2020 bis 2021 spielte Marolt zudem in der ZDF-Serie "Blutige Anfänger", danach etwa in "Unter uns" und "In aller Freundschaft". Zuletzt war sie 2025 im "Inga Lindström"-Film "Minnas Traum" zu sehen. "Meine größte Leidenschaft war schon immer die Schauspielerei", schwärmte sie im November im Interview mit der "Abendzeitung".

Marie Nasemann

Marie Nasemann (36) kämpfte sich ebenfalls 2009 bis ins Finale. Von 2013 bis 2016 absolvierte sie eine Schauspielausbildung an privaten Schauspielschulen in München und Hamburg. Daraufhin übernahm sie zunächst Gastrollen etwa in "SOKO München" oder "Um Himmels Willen", bevor sie 2024 ihre erste Hauptrolle im Spielfilm "Manchmal denke ich plötzlich an dich" verkörpern durfte. Für ihre Rolle in der experimentellen ARD-Miniserie "For the Drama" wurde Nasemann sogar beim London Film Festival in der Kategorie "International Best Actress" nominiert. Auch auf der Theaterbühne war sie schon zu Hause - 2017 stand sie am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, in der Spielzeit 2018/2019 gehörte sie zum Ensemble des Jungen Staatstheaters Karlsruhe.

Barbara Meier (39), die Gewinnerin der zweiten Staffel (2007), erhielt 2010 ohne Schauspielerfahrung die Rolle im ProSieben-Thriller "Schreie der Vergessenen" und absolvierte anschließend eine Grundausbildung an der New York Film Academy und nahm privaten Schauspielunterricht. Seither ist ihre Filmografie beeindruckend gewachsen: Episodenhauptrollen in ZDF-Krimireihen wie "Der Alte" und "Notruf Hafenkante", der Kinofilm "Wolke unterm Dach", der internationale Netflix-Film "Army of Thieves" an der Seite von Matthias Schweighöfer oder eine Gastrolle in der bayerischen Kultserie "Dahoam is Dahoam". Ganz aktuell war Meier in dem "Dinner for One"-Ableger "Miss Sophie - Same Procedure as Every Year" etwa neben Kostja Ullmann oder Moritz Bleibtreu zu sehen.

Taynara Wolf

Taynara Silva-Wolf (29) erreichte 2016 in der elften Staffel den fünften Platz und baute sich danach ein zweites Standbein als Schauspielerin auf. 2018 erhielt sie eine Rolle in der Sat.1-Serie "Alles oder Nichts". Nach Nebenrollen in "SOKO München" und einem "Tatort" folgte von 2020 bis 2021 eine feste Rolle in der RTL-Serie "Der Lehrer". Ihr bislang größter Coup: eine Hauptrolle in der zweiten Staffel der ZDF-Serie "Der Palast", in der sie neben Benno Fürmann eine Tänzerin spielt. Zuletzt stand Wolf in der Dinsey+-Produktion "Call My Agent! - Berlin" vor der Kamera. "Für mich stand immer fest, dass ich Schauspielerin werden möchte und 'GNTM' hat mir in der Branche einige Türen geöffnet. Ich bin mir zwar sicher, dass ich meinen Weg so oder so gegangen wäre, aber es war eine willkommene Abkürzung", erklärte sie 2025 im Interview mit "Marie Claire".

Wanda Badwal

Wanda Badwal (41) belegte 2008 in der dritten Staffel den vierten Platz. Schon vor "GNTM" hatte sie die Schauspielschule Stage School besucht und Theaterauftritte in London, Rom und Hannover absolviert. Nach der Show übernahm sie die Hauptrolle im Musical "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" am Schillertheater Berlin, hatte Auftritte in den ZDF-Krimiserien "Ein Fall für Zwei" und "Flemming", in der RTL-Serie "Countdown - Die Jagd beginnt" oder in "Danni Lowinski". Im Kino war sie in "Same Same But Different" zu sehen. Später hat sich Badwal als Yoga- und Meditationslehrerin neu erfunden.

Sarah Knappik

Und dann ist da ja auch noch Sarah Knappik (39). Wenn es eine "GNTM"-Teilnehmerin gibt, die ihr Hollywood-Abenteuer wirklich maximal ausgeschlachtet hat, dann ist sie es. Die Achtplatzierte der dritten Staffel (2008) erzählte bei "Kampf der Realitystars" 2023 voller Stolz von ihrem Durchbruch in der Traumfabrik. Sie habe sich in einem "weltweiten Casting" durchgesetzt und es "wegen meiner Persönlichkeit" nach Hollywood an die Seite von David Hasselhoff geschafft. Klingt beeindruckend - wäre da nicht ein kleines Detail: Knappik wirkte 2016 und 2017 in Mini-Auftritten in den Trashfilmen "Sharknado 4" und "Sharknado 5" mit.