Laptop statt Spektakel: Justin Biebers Coachella-Set spaltet das Netz

Nach vier Jahren Bühnenpause meldete sich Justin Bieber am Samstagabend beim Coachella zurück. Statt einer klassischen Show navigierte er per Laptop durch alte YouTube-Clips seiner Karriere - für viele Fans ein No-Go.

Justin Bieber (32) kehrte am Samstagabend als Headliner auf die Bühne des Coachella-Festivals zurück und lieferte eine Show ab, die das Internet und die Wüste von Indio gleichermaßen spaltet. Nach vier Jahren Abwesenheit von der großen Bühne - bedingt durch seine schwere Erkrankung am Ramsay-Hunt-Syndrom - präsentierte sich der Sänger in einem Look aus Hoodie, Shorts und Sonnenbrille.

Musikalisch stand der Abend ganz im Zeichen seiner jüngsten Veröffentlichungen. Zum ersten Mal performte Bieber Tracks seiner 2025 erschienenen Alben "SWAG" und "SWAG II" vor Live-Publikum, darunter die Single "Yukon". Zudem setzte Bieber auf hochkarätige Unterstützung. Er teilte sich die Bühne mit Künstlern wie Wizkid, Tems, The Kid LAROI, Dijon und Mk.gee.

Während des Songs "Everything Hallelujah" sorgte der Sänger für einen besonders emotionalen Moment, als er seine Ehefrau Hailey (29) und ihren gemeinsamen 19 Monate alten Sohn, Jack Blues, namentlich grüßte. Hailey wurde kurz darauf von Kameras eingefangen, wie sie gerührt aus der Menge zurückwinkte. Sie stand gemeinsam mit Kylie Jenner und Timothée Chalamet im Publikum.

Mutiges Konzept oder Arbeitsverweigerung?

Der eigentliche Streitpunkt des Abends war jedoch die technische Umsetzung. Bieber nutzte einen Laptop auf der Bühne, um aktiv durch seine eigene Karriere-Geschichte zu navigieren. Er spielte alte YouTube-Clips ab, die seinen Aufstieg als Zwölfjähriger zeigten, und integrierte sogar das virale "Standing on Business"-Meme, in dem er im vergangenen Jahr einen Paparazzi konfrontiert hatte.

Weil er Klassiker wie "Baby" und "Beauty and a Beat" eher als Begleitung zu den Videos sang, empfanden viele Zuschauer diesen Ansatz als unzureichend für einen Headliner-Slot. Da Bieber laut Berichten der "Daily Mail" eine Gage von rund zehn Millionen Dollar für den Auftritt erhielt, war die Erwartungshaltung nach der glamourösen Show von Sabrina Carpenter am Vorabend extrem hoch.

Gespaltenes Echo in den sozialen Medien

Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten. Kritiker auf der Plattform X sparten nicht mit harten Worten und bezeichneten das Set als "den schlechtesten Coachella-Auftritt aller Zeiten". Viele Fans fühlten sich durch die Entscheidung, weite Teile der Show über einen Laptop zu steuern, nicht ernst genommen. "Das ist Coachella - liefere eine Show und spiel nicht nur Playlists ab", kommentierte ein enttäuschter Nutzer.

Auf der anderen Seite verteidigten treue "Belieber" den Star. Sie sahen in der minimalistischen Inszenierung eine Fortsetzung seines puristischen Auftritts bei den Grammys im Februar, wo er lediglich in Boxershorts performte. Für sie war die Show eine authentische Reise durch seine Verarbeitung der vergangenen Krisenjahre. Besonders emotional fanden Fans, dass er alte Songs wie "With You" dank der Technik im Duett mit seinem jüngeren Ich sang.