Laptop statt Spektakel: Justin Biebers Coachella-Set spaltet das Netz

Nach vier Jahren Bühnenpause meldete sich Justin Bieber am Samstagabend beim Coachella zurück. Statt einer klassischen Show navigierte er per Laptop durch alte YouTube-Clips seiner Karriere - für viele Fans ein No-Go.
Justin Bieber (32) kehrte am Samstagabend als Headliner auf die Bühne des Coachella-Festivals zurück und lieferte eine Show ab, die das Internet und die Wüste von Indio gleichermaßen spaltet. Nach vier Jahren Abwesenheit von der großen Bühne - bedingt durch seine schwere Erkrankung am Ramsay-Hunt-Syndrom - präsentierte sich der Sänger in einem Look aus Hoodie, Shorts und Sonnenbrille.