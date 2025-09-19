LAP Coffee: Kommt angesagte Kaffeekette aus Berlin nach Stuttgart?

In Berlin hat sich LAP Coffee breit gemacht. Aber auch in anderen Städten gibt es mittlerweile Filialen mit dem vergleichsweise günstigen Kaffee. Wie stehen die Chancen für Stuttgart?
LAP Coffee erlebt gerade einen regelrechten Hype, zahlreiche Medien berichten und auch auf Social-Media-Plattformen ist die Kaffeekette sehr präsent. LAP steht für „Life Among People“, also Leben unter Menschen. Über 20 Standorte gibt es mittlerweile in Deutschland. Die meisten Filialen gibt es in Berlin, vier in München und seit Kurzem auch eine in Hamburg. Für Verbraucherinnen und Verbraucher im Südwesten liegt die Frage nahe: Kommt LAP Coffee bald auch nach Baden-Württemberg?