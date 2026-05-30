Die Retter pumpen noch Wasser ab, da tauchen die vier Männer plötzlich allein am Höhlenausgang auf. Der Jubel in Laos ist riesig. Aber wie konnten die Goldsucher das schaffen?
Vientiane - Glücklicher Ausgang eines tagelangen Dramas: Die restlichen vier in einer überfluteten Höhle in Laos eingeschlossenen Goldsucher sind wieder frei und in Sicherheit. Sie hätten es am Nachmittag (Ortszeit) alleine geschafft, sich aus dem Berg zu befreien, sagte der an der Rettungsmission beteiligte australische Höhlentaucher Josh Richards der Deutschen Presse-Agentur. Auch der US-Sender CNN bestätigte diese Angaben.