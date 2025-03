Markus Lanz diskutiert in seiner Talkshow am Dienstagabend wieder mit verschiedenen Gästen. Es geht um die Situation in der Türkei und Proteste nach der Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters İmamoğlu. Ein weiteres Thema: die neue Rolle der Grünen in der Opposition - und ihre Rolle beim historischen Finanzpaket, das unlängst verbaschiedet wurde.

Das sind die Gäste am Mittwoch, 26. März, um 23.15 Uhr im ZDF:

Lesen Sie auch

Franziska Brantner (Grüne): Die Vorsitzende nimmt Stellung zur Rolle ihrer Partei in der Opposition, dem Verhandlungsgeschick der Grünen beim Schuldenpaket und zu ihrer Forderung nach einer europäischen Verteidigungsunion.

(Grüne): Die Vorsitzende nimmt Stellung zur Rolle ihrer Partei in der Opposition, dem Verhandlungsgeschick der Grünen beim Schuldenpaket und zu ihrer Forderung nach einer europäischen Verteidigungsunion. Michael Bröcker (Journalist): Mit Blick auf die Unruhen in der Türkei äußert sich der Chefredakteur von "Table.Media" zum bundespolitischen Umgang mit Erdoğan. Zudem spricht er über die Grünen.

(Journalist): Mit Blick auf die Unruhen in der Türkei äußert sich der Chefredakteur von "Table.Media" zum bundespolitischen Umgang mit Erdoğan. Zudem spricht er über die Grünen. Deniz Yücel (Autor):Der "Welt"-Journalist äußert sich zur Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters İmamoğlu, der im selben Gefängnis einsitzt, in dem auch er vor sieben Jahren festgehalten wurde.

(Autor):Der "Welt"-Journalist äußert sich zur Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters İmamoğlu, der im selben Gefängnis einsitzt, in dem auch er vor sieben Jahren festgehalten wurde. Guido Steinberg (Nahostexperte): Der Islamwissenschaftler spricht über die Bedeutung der Türkei für Europa als wichtiger Verhandlungspartner in NATO-Fragen und in der Migrationspolitik.

(Nahostexperte): Der Islamwissenschaftler spricht über die Bedeutung der Türkei für Europa als wichtiger Verhandlungspartner in NATO-Fragen und in der Migrationspolitik.

Türkei und Imamoglu bei Lanz im ZDF

Hintergrund I: Bei den Protesten gegen die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu will die Opposition den Druck auf Präsident Recep Tayyip Erdogan erhöhen. Der Chef von Imamoglus oppositioneller Partei CHP, Özgür Özel, rief für Samstag zu einer Großkundgebung in Istanbul auf. Es gehe darum, Imamoglu zu unterstützen, gegen seine Festnahme zu protestieren und vorgezogene Neuwahlen zu fordern, sagte Özel am Dienstagabend bei einer Demonstration vor dem Istanbuler Rathaus. Geplant ist die Großkundgebung demnach im Stadtteil Maltepe auf der asiatischen Seite der Millionenstadt.

In der Türkei gehen seit einer Woche jeden Tag zahlreiche Demonstranten auf die Straße. Ausgelöst wurde die Protestwelle durch Imamgolus Festnahme am vergangene Woche Mittwoch. Der inzwischen in U-Haft genommene und von seinem Amt suspendierte Bürgermeister von Istanbul ist der wichtigste politische Rivale von Präsident Erdogan. Die Behörden gehen mit zunehmender Härte gegen die Demonstrationen vor. Nach Angaben des Innenministeriums wurden inzwischen mehr als 1400 Menschen festgenommen. Özel sagte am Dienstagabend, anders als bislang werde er für Mittwoch nicht zu einer Kundgebung vor dem Rathaus von Istanbul aufrufen.

Brantner und Grüne bei Lanz im ZDF

Hintergrund II: Noch haben die Koalitionäre in spe nicht über Ministerposten entschieden, doch dass die CDU-Frauen dabei schlecht wegkommen werden, hält die Grünen-Vorsitzende, Franziska Brantner, für wahrscheinlich. Mit Blick auf die Kritik der CDU-Abgeordneten, Mechthild Heil, die als Expertin für Bau und Wohnen laut einem ARD-Bericht keine Lust hatte, sich an den Koalitionsverhandlungen zur Familienpolitik zu beteiligen, sagte Brantner: „Es ist schon bezeichnend, dass Frau Heil als ausgewiesene Baupolitikerin in den Familienbereich verfrachtet wurde.“ Derartige Entscheidungen zeigten von einem „längst überwunden geglaubten Verständnis von Frauen in der Politik, das Frauen auf angeblich weibliche Themen beschränkt“, anstatt ihre Stärken da zu nutzen, wo sie vorhanden seien.

Bei der CDU, deren Vorsitzender Friedrich Merz seit Januar 2022 ist, habe sich schon vor der Bundestagswahl ein Aderlass an starken und klugen Frauen bemerkbar gemacht, sagte Brantner der Deutschen Presse-Agentur. „Zu viele haben ihre Zukunft nicht mehr im Bundestag gesehen.“ Zu den CDU-Frauen, die bei der Wahl am 23. Februar nicht mehr angetreten waren, gehören unter anderem Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas, Nadine Schön und Katja Leikert. Die frühere Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) soll in der konstituierenden Sitzung des Parlaments am Dienstag zur Präsidentin gewählt werden. Weitere Personalien sind noch ungeklärt. Als mögliche Vizepräsidentin des Bundestages ist die Innen- und Rechtspolitikerin Andrea Lindholz (CSU) im Gespräch. Ihre Parteikollegin Dorothee Bär könnte womöglich einen Posten im neuen Kabinett besetzen