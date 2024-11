Markus Lanz: Gäste und Themen am 06.11.2024

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute in der Show zu Gast?

Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Mittwochabend nach der US-Wahl mit seinen Gästen über die Situation in den Vereinigten Staaten. Es geht um den überraschend deutlichen Wahlsieg von Donald Trump, aber auch um die deutsche Politik mit der Krise der Ampel. Wird es auf allen Ebenen eine Woche der Entscheidung? Eingeladen sind Vertreter mit unterschiedlichen Meinungen.

Wegen der umfangreichen TV-Berichterstattung zur US-Wahl beginnt Lanz heute etwas später als gewohnt. Das sind die Themen und Gäste bei Markus Lanz am 6. November um 00.00 Uhr im ZDF:

Konstantin Kuhle (Stv. FDP-Fraktionsvorsitzender) - Seine Partei spielt offen mit dem Ende der Ampelkoalition. Er nimmt Stellung zu den Streitigkeiten innerhalb der Bundesregierung, den Perspektiven der kriselnden FDP und der US-Wahl.

(Stv. FDP-Fraktionsvorsitzender) - Seine Partei spielt offen mit dem Ende der Ampelkoalition. Er nimmt Stellung zu den Streitigkeiten innerhalb der Bundesregierung, den Perspektiven der kriselnden FDP und der US-Wahl. Kerstin Münstermann (Journalistin) Die Politikexpertin der "Rheinischen Post" analysiert die überaus schwierigen Beratungen zwischen Scholz, Habeck und Lindner im Kanzleramt sowie die bundespolitische Bedeutung des Comeback Trumps.

(Journalistin) Die Politikexpertin der "Rheinischen Post" analysiert die überaus schwierigen Beratungen zwischen Scholz, Habeck und Lindner im Kanzleramt sowie die bundespolitische Bedeutung des Comeback Trumps. Elmar Theveßen (ZDF-Korrespondent) - Der Leiter des ZDF-Studios Washington informiert über aktuelle Entwicklungen und die Stimmungslage in der amerikanischen Hauptstadt nach dem Wahlsieg der Republikaner.

(ZDF-Korrespondent) - Der Leiter des ZDF-Studios Washington informiert über aktuelle Entwicklungen und die Stimmungslage in der amerikanischen Hauptstadt nach dem Wahlsieg der Republikaner. Benjamin Wolfmeier (Trumpist) - Der neue Sprecher der Grünen Jugend äußert sich zum Wechsel an der grünen Parteispitze, zu Robert Habeck und zu Schwarz-Grün als Option im Bund.

(Trumpist) - Der neue Sprecher der Grünen Jugend äußert sich zum Wechsel an der grünen Parteispitze, zu Robert Habeck und zu Schwarz-Grün als Option im Bund. Svenja Appuhn (Ex-Chefin der Grünen Jugend) - Sie legt dar, warum sie und ihre Co-Chefin jüngst als Sprecherinnen der Grünen Jugend zurück- und aus der Partei ausgetreten sind und wie sie jetzt ihren politischen Neuanfang planen.

Woche der Entscheidungen bei Lanz im ZDF?

Hintergrund: Donald Trump hat die Präsidentschaftswahl in den USA überraschend deutlich gewonnen und steht damit vor dem Einzug ins Weiße Haus.

Eine zweite Amtszeit von Donald Trump bereitet in Deutschland jedoch Sorgen. Die USA sind gerade für Regionen wie Baden-Württemberg der wichtigste Handelspartner. Daran wird sich nichts ändern. Doch die Manager fürchten vor allem Zölle, die der Republikaner im Wahlkampf angekündigt hatte, um die US-Wirtschaft zu schützen. Gleichzeitig freuen sich Wallstreet-, Bitcoin- und Gold-Anleger offenbar über den Wahlsieg von Donald Trump.

Lanz heute zur Ampel-Krise

Der Wahlsieg von Donald Trump stellt aber auch die deutsche Politik vor große Herausforderungen. SPD-Chefin Saskia Esken mahnte vor dem Ampel-Koalitionsausschuss, jetzt entschlossen zu handeln. Die Ampel streitet derzeit heftig über den Weg zu einem ausgeglichenen Haushalt und den richtigen Kurs in der Wirtschaftspolitik. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) berät deshalb am Mittwoch mit Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) im Kanzleramt. Am Abend tagt der Koalitionsausschuss in größerer Runde.

ZDF-Mediathek: Lanz heute

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.