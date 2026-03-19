Lanz heute mit Palmer – Gäste und Themen (19.3.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag spannende Gäste in seiner Sendung. Diesmal kommt Boris Palmer tatsächlich.

Heute Abend, am Donnerstag, 19. März 2026, lädt Markus Lanz um 23.15 Uhr im ZDF wieder zu seiner Talkrunde ein. Die Sendung verspricht spannende Diskussionen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen – insbesondere auch im Hinblick auf Baden-Württemberg und den verhinderten Landesminister Boris Palmer. Kürzlich hatte dieser in einem Video-Interview noch geäußert, dass es biologisch „nur“ zwei Geschlechter gebe. Wurde ihm der aufkeimende „Shitstorm“ zum Verhängnis bei woken Grünen?

Markus Lanz heute (19.3.) - Hintergrund In der heutigen Sendung stehen vor allem der Wandel der politischen Kultur, die aktuelle Lage der Parteienlandschaft sowie die Herausforderungen der Bundesregierung im Fokus. Die eingeladenen Gäste bringen vielfältige Perspektiven aus Politik, Journalismus und Wissenschaft mit, um diese komplexen Themen zu beleuchten.

Gäste bei Markus Lanz heute (19.3.)

Boris Palmer, Politiker (parteilos/ehemals Grüne): Der Tübinger Oberbürgermeister erläutert, warum er nicht in eine künftige grün-schwarze Landesregierung Baden-Württembergs wechseln möchte und spricht über Diskursverschiebungen in der Politik.

Der Tübinger Oberbürgermeister erläutert, warum er nicht in eine künftige grün-schwarze Landesregierung Baden-Württembergs wechseln möchte und spricht über Diskursverschiebungen in der Politik. Ole von Beust, CDU-Politiker: Der frühere Erste Bürgermeister Hamburgs wird über den Wandel der politischen Kultur und Sprache sprechen und sich zum Zustand seiner Partei äußern.

Der frühere Erste Bürgermeister Hamburgs wird über den Wandel der politischen Kultur und Sprache sprechen und sich zum Zustand seiner Partei äußern. Kerstin Münstermann, Journalistin: Die Redakteurin der „Rheinischen Post“ wird Palmers Rolle im Wahlkampf der Grünen in Baden-Württemberg analysieren und einen Blick auf die Ausgangslage vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz werfen.

Die Redakteurin der „Rheinischen Post“ wird Palmers Rolle im Wahlkampf der Grünen in Baden-Württemberg analysieren und einen Blick auf die Ausgangslage vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz werfen. Herfried Münkler, Autor: Der Politikwissenschaftler hinterfragt das schleppende Reformtempo der Bundesregierung und analysiert, inwieweit die Brandmauer zwischen Union und AfD Risse zeigt.

Themen bei Markus Lanz heute (19.3.)

Der Wandel der politischen Kultur und Sprache

Der Zustand der CDU

Boris Palmers politische Entscheidungen und Diskursverschiebungen in der Politik

Der Wahlkampf der Grünen in Baden-Württemberg

Die Ausgangslage vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz

Das Reformtempo der Bundesregierung

Die Risse in der Brandmauer zwischen Union und AfD

Wann läuft Lanz heute? (19.3.)

Heute beginnt die Sendung von Markus Lanz um 23.15 Uhr im ZDF.

Markus Lanz - nächste Sendetermine

Die nächsten Sendetermine von „Markus Lanz“ sind:

Donnerstag, 19.03., 23:15 Uhr

Dienstag, 24.03., 22:45 Uhr

Mittwoch, 25.03., 23:15 Uhr

Donnerstag, 26.03., 23:15 Uhr

Gäste für die Sendungen nächste sind derzeit noch nicht bekannt. Die Einladungen werden vom ZDF teilweise sehr kurzfristig ausgesprochen und oft am Sendetag noch geändert. Journalisten und andere Experten erhalten oftmals rund 500 Euro Honorar, Politiker werden dagegen mit der Millionen-Reichweite von Lanz belohnt, sagen Insider.

Last-Minute-„Spinning“ bei Lanz

Wie die FAZ kürzlich in mehreren Hintergrundartikeln zum Talkshow-Geschäft berichtet hatte, werden die Diskussionen auch auf diese Art gezielt in bestimmte Bahnen gelenkt. „Um unterschiedliche Meinungen abzubilden“, heißt es zur Begründung.

Eine Art Last-Minute-„Spinning“, das längerfristige Planungen freilich zu erschweren scheint. So war Boris Palmer nach Informationen unserer Redaktion bereits am Dienstag bei Lanz eingeplant, bevor es dann offenbar zu einer kurzfristigen Änderung kam.

Lanz heute im Livestream und in der Mediathek

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen kann, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.