Lanz heute mit Palmer – Gäste und Themen (19.3.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag spannende Gäste in seiner Sendung. Diesmal kommt Boris Palmer tatsächlich.
Heute Abend, am Donnerstag, 19. März 2026, lädt Markus Lanz um 23.15 Uhr im ZDF wieder zu seiner Talkrunde ein. Die Sendung verspricht spannende Diskussionen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen – insbesondere auch im Hinblick auf Baden-Württemberg und den verhinderten Landesminister Boris Palmer. Kürzlich hatte dieser in einem Video-Interview noch geäußert, dass es biologisch „nur“ zwei Geschlechter gebe. Wurde ihm der aufkeimende „Shitstorm“ zum Verhängnis bei woken Grünen?